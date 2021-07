Un hecho realmente admirable tuvo lugar en la pista de atletismo de Tokio 2020. Jamaica “copó” el podio de los 100 metros femeninos en los Juegos Olímpicos que consagraron a Elaine Thompson-Herah como bicampeona olímpica y que completaron Shelly-Ann Fraser-Pryce y Shericka Jackson

Thompson-Herah revalidó su corona con nuevo récord olímpico tras completar la distancia en 10,61 segundos, mejorando los 10,62 establecidos en los Juegos de Seúl 88 por la estadounidense Florence Griffith Joyner, cuyo récord mundial de 10,49 segundos ese mismo año en Indianápolis permanece vigente

Elaine Thompson-Herah se consagró como bicampeona olímpica Jewel SAMAD | AFP

Fraser-Pryce, que era favorita al oro, corrió este sábado los 100 metros en 10,74 segundos y se quedó con la medalla de plata tras haber logrado el bronce en los Juegos de Río 2016, en tanto que Jackson se adjudicó el bronce con una marca de 10,76 segundos.

Desde hace meses, la prueba se perfilaba como una de las más rápidas. En junio, Fraser-Pryce registró el cuarto mejor tiempo de la historia con 10.63 segundos. Y cuando las velocistas llegaron a Japón, descubrieron una pista rápida en el Estadio Olímpico. En las semifinales, todas las jamaicanas bajaron de los 10.8 segundos para entrar en la lista de los 10 mejores registros en la historia olímpica.

Elaine Thompson-Herah, correr rápido para escapar de la pobreza

La jamaicana Elaine Thompson-Herah revivió este sábado el sabor de la gloria olímpica, impresionando al mundo en la final de los 100 metros, cinco años tras su éxito en Rio-2016. Pero la reina del esprint realizó un largo viaje para llegar hasta aquí, desde un distrito desfavorecido del centro de su isla, donde fue creció con su abuela.

Elaine Thompson-Herah es originaria del distrito agrícola de “Banana Ground”, un lugar marcado por una gran pobreza, situado en pleno centro de la isla, entre las parroquias de Manchester y Clarendon.

“Nada es lo suficientemente bonito para Elaine. Le daré todo lo que tengo”, contaba en 2015 al diario jamaicano The Gleaner su abuela Gloria, que se ha encargado de gran parte de la educación de la atleta desde que tenía apenas siete meses.

“De pequeña, cuando volvía de la escuela, le cocinaba siempre una buena cena. Incluso aunque tuviera que pedir dinero prestado para ello”, se enorgullece. “Su madre solo tuvo una hija y yo le decía que esa niña sacaría a su mamá de la pobreza. Esta hija es una bendición”, añadía.

Fue una conversación con su futuro entrenador, Stephen Francis (exentrenador de Asafa Powell) la que lo cambió todo.

“Había participado sin brillar en una competición (...) Me dijo que ya no estaba en la escuela, que tenía que ser seria porque corría contra campeonas en ese momento. Eso me estimuló”, recordó.

En su grupo de entrenamiento coincidió con la doble campeona olímpica de 100 metros Shelly-Ann Fraser-Pryce, la mujer a la superó en la carrera de este sábado y a la que Thompson-Herah considera como “una mentora y una amiga”.

“La que le motiva más es Shelly-Ann Fraser-Pryce, habla de ella sin parar”, confirma su abuela.

Los primeros puestos, con el podio enteramente jamaiquino

1) Elaine Thompson-Herah(Jamaica)10seg 61

2) Shelly-Ann Fraser-Pryce(Jamaica)10seg 74

3) Shericka Jackson(Jamaica) 10seg 76

4) Marie-Josee Ta Lou (Costa de Marfil)10seg 91

5) Ajta Sui del Ponte (Suiza)10seg 97

6) Mujinga Kambundji (Suiza)10seg 99

7) Teahna Daniels (EE.UU)11seg.02

8) Daryll Neita (Gran Bretaña)11seg 12