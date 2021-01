Leticia Díaz de 39 años es licenciada en Psicología, especialista en inteligencia criminal y en la actualidad está haciendo historia al convertirse en la primera oficial jefa de Prefectura que, con el grado de prefecto, asumió la jefatura de Dique Luján, adonde llegó fruto “de todas la vivencias que me hicieron lo que soy”.

Este miércoles Díaz asumió su cargo en un acto realizado en el Ministerio de Seguridad de Nación, tiene 66 personas a cargo y se encuentra conociendo al personal. “El grupo funciona muy bien, hay trabajo en equipo. Mi prioridad es conocer bien la jurisdicción, los temas, y ponerme a trabajar y reforzar controles en las aguas y extremar medidas para que no se agrave la crisis sanitaria, en este contexto de pandemia por coronavirus”, señala.

Acto Prefectura Naval Argentina Web

La mujer ya a sus 8 años soñaba con ingresar a la Fuerza. Nació y vive en Zárate, localidad bonaerense a orilla del río Paraná, donde Prefectura tiene uno de sus centros de formación y presencia por ser zona costera.

”Hacía deportes náuticos. Veía a los prefectos, las ceremonias, la presencia en el agua. Me identifiqué desde chica. Creo que ya a los 8 años, cuando me preguntaban en la escuela qué iba a ser de grande, ya decía que iba a ser prefecto. Y me miraban raro”, cuenta Díaz en una entrevista telefónica.

Al referirse al cuidado de su hijo de 8 años, la mujer remarcó que no representa a todas las mujeres y que con su marido se organizan para cuidar a su niño, ya que no cuentan con familiares. Leticia se anotó en Prefectura apenas se abrió la posibilidad para las mujeres en el año 2.000. Hizo la escuela de oficiales y se especializó en la escuela superior de la Fuerza donde egresaron 10 mujeres y la institución se tuvo que adecuar.

Leticia Díaz Web

“Fue difícil, había cuestiones a reglamentar con nosotras. La institución fue acompañando, analizando, evolucionando. Fuimos abriendo caminos para las generaciones que siguieron. La institución siempre fue comandada por hombres, ellos tuvieron que adecuarse en dependencias, en guardacostas. Son cambios que se fueron logrando con el tiempo”, reflexiona.

Su trabajo lo desarrolló en dependencias de Posadas (Misiones), en el Alto Paraná donde se centró en delitos relacionados con el narcotráfico. También realizó investigaciones e inteligencia en casos de trata de personas, donde hizo atención primaria de las victimas y participó en rescates. Eso fue en Buenos Aires. Otro destino fue Puerto Madryn (Chubut) y además ejerció la docencia en institutos de formación.

Leticia Díaz es la primera mujer en ocupar una jefatura en Prefectura Web

“Cada lugar fue siempre de aprendizajes interesante, se aprende de cada situación. Nuestro trabajo no es sencillo, no es fácil, se complica, pero al final es satisfactorio. Una es producto de todas las vivencias: desde ejercer la docencia, la instrucción de cadetes, de oficiales. Enseñar pone en situación de aprender de otros. Se aprende de observar superiores. Y del rescate de victimas de trata aprendí mucho, fue una de las épocas que mas aprendí”, sostiene Díaz.

Los últimos datos oficiales revelan, que actualmente Prefectura cuenta con más 22 mil personas en la Fuerza, de las cuales 3.200 son mujeres. Ellas hace 20 años que comenzaron a integrarse a una actividad donde aún falta recorrer un largo camino para la igualdad y la equidad.

Con información de Télam.