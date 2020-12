Diego Armando Maradona murió el pasado 25 de noviembre y desde entonces su hija Gianinna decidió no hablar públicamente. Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio y recordó al “Diez” en las redes sociales de una manera particular.

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna compartió una frase histórica de Maradona. “Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”, escribió en una Story junto a una imagen del astro.

Gianinna Maradona recordó al Diez en Instagram con una frase histórica. (Instagram/@giamaradona)

Gianinna solía expresarse con frecuencia en las redes sociales sobre su padre antes de su muerte. De hecho, el 30 de octubre le había dedicado un conmovedor posteo para el día de su cumpleaños.

“Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida”, escribió en ese entonces en Instagram, junto a una foto de pequeña con su padre.

Y agregó: “Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. ¡Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre!”