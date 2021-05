El nuevo Superclásico que arrojó la Copa de la Liga Profesional generó mucho debate en F90 y no faltaron las voces picantes. Federico Bulos, Oscar Ruggeri y Diego Fucks se cruzaron fuerte este lunes en vivo.

//Mirá también: La agenda de los equipos argentinos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Bulos admitió que tanto River como Boca “tienen ganas de enfrentarse”. “No es la muerte de nadie”, aclaró el periodista pese a la posible eliminación del torneo en manos de su clásico rival.

El “Cabezón” y el “Chavo” le apuntaron a Bulos porque previamente “no dijo lo mismo” sobre los partidos entre el “Millonario” y los de “azul y oro”. Como buen explosivo de mecha corta, el “Negro” saltó con enojo a bancar su parada.

“Me molesta que cuando ganan, hables de Marcelo Gallardo pero no hablás de Miguel Ángel Russo”, tiró Ruggeri. Sin titubear, Bulos contestó: “Cuando Boca pierde ustedes me hablan del Consejo de Fútbol entonces yo tengo derecho a incluirlo cuando Boca gana”.

La responsabilidad que muchos marcan señalan a Gallardo contra Juan Román Riquelme como principales protagonistas de cara al Superclásico de cuartos de final.

//Mirá también: Adiós Boca: Edinson Cavani renovó con el Manchester United

Cuando repasó los motivos por los cuales Boca y River si quieren cruzarse, Bulos dijo que del lado “Xeneize” hay ganas porque “Riquelme no perdió nunca contra Gallardo” y por Núñez hay bronca por las declaraciones de Román. “Gallardo está caliente porque le dijeron que hace rato juega mal”, cerró Bulos.

Los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesiona

Colón (primero Zona A) - Talleres (cuarto Zona B)

Estudiantes (segundo Zona A) - Independiente (tercero Zona B)

Vélez (primero Zona B) - Racing (cuarto Zona A).

Boca (segundo Zona B) - River (tercero Zona A).