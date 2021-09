Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Soc. Civil, manifestó durante la tarde de este miércoles su sorpresa ante el ofrecimiento de renuncias de distintos ministros y funcionarios del ala dura del kirchnerismo tras los resultados del domingo en las PASO.

“Estoy sorprendido. Estaba almorzando. Me acabo de enterar. Estoy bastante confundido. Ni siquiera se si es una renuncia indeclinable o a disposición”, dijo el funcionario en diálogo con Radio Con Vos.

Fernando Chino Navarro (Twitter)

En ese sentido, Navarro, que lleva adelante la articulación de los vínculos con el Congreso, se mostró a su vez en desacuerdo de la forma en la que los ministros procedieron.

“Me parece que no es sensato. Me parece que la población argentina nos dio el ejemplo el domingo. Hace rato vengo diciendo que el pueblo es mejor que la dirigencia. Dio el ejemplo votando en paz, sin ningún accidente”, agregó.

“¿Está mal que alguien quiera renunciar? No, pero plantealo en un marco de racionabilidad y sensatez”, sostuvo Navarro.