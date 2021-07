Jorge Macri anunció este jueves que no encabezará una tercera lista en las elecciones PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Vicente López afirmó que “de hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única”, ya que “la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada”, sostuvo en Twitter.

“Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla” a esa unidad, agregó.

(Twitter: @jorgemacri) (Twitter: @jorgemacri)

“Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023″, señaló.

“A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas. El país está sin rumbo: la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita. En este contexto, ir a las PASO seria llevarle a la sociedad los problemas de los políticos”, cerró.

(Twitter: @jorgemacri) (Twitter: @jorgemacri)

Macri acompañó su tuit con una foto en la que se lo ve sentado compartiendo una mesa con al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsa a su actual vicejefe, Diego Santilli, como cabeza de lista para competir en las PASO de la provincia de Buenos Aires como precandidato a diputado nacional.

Con información de Télam.