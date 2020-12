Este lunes en MasterChef tuvo lugar un nuevo desafío al que Leticia Siciliani bautizó como “El misterio de las flores” por los disturbios ocasionados. Siete participantes siguen todavía en carrera y las tensiones se agravan gala tras gala. El Polaco y Belu Lucius siguen firmes en competencia y la sed del triunfo se les notó más que nunca cuando llegó el momento del acopio de los ingredientes.

Como todo inicio de los desafíos, cada participante debe reunir los ingredientes que necesita para llevarlo a cabo. En ese preciso momento, El Polaco se dejó llevar por el impulso e increpó a Belu Lucius creyendo que era la responsable de la desaparición de una flores que necesitaba para decorar su plato. “¿Dónde están las flores? ¿Flores? ¿No hay flores para decorar?”, arrancó desesperado mientras el conductor le señalaba dónde conseguirlas.

La consigna consistía en la elaboración de un plato tropical, y pidió que lo decoren con las flores que habían dejado en cinco compoteras en el mercado. Sin embargo, el Polaco no lograba encontrarlas y el reloj corría en su contra. Al ver que no había mas, y ver cómo Belu Lucius había tomado el último envase, exclamó sin filtro: “¿Te llevaste todo? ¿O sea que las cinco que había te las llevaste vos?”

“¿Cómo me llevé todo? Me llevé la única que tengo. Producción, ¿me ponen más flores que El Polaco….?”, le contestó la influencer sin llegar a terminar la frase por una intervención de Vicky Xipolitakis. La Griega notó que el Polaco había tomado dos paquetes de queso rayado y le pidió uno. El cantante se lo revoleó a su estación de trabajo y aprovechó para tirarle el palo a Lucius: ‘¡Sí, obvio, te traje uno para vos! ¡No soy egoísta!’. Pero luego, descubrió que no había sido ella.

Analía Franchín vio que en su canasta había traído un recipiente de más lleno de flores y todo quedó solucionado. Los siete participantes que siguen en carrera en MasterChef, además del Polaco y Belu Lucius, son: Analía Franchin, Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani.