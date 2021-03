Este martes, el Gobierno anticipó que regirán mayores controles y restricciones en el aeropuerto internacional, tras detectar en Ezeiza a varios turistas con certificados de PCR truchos. La información fue confirmada durante la conferencia de prensa por la situación epidemiológica de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, adelantó que, junto con el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, se acordó implementar un control extra en Ezeiza, antes de pasar Migraciones. “Estamos trabajando fuertemente en medias de restricción y control”, aseguró el funcionario.

“Es gravísimo, si se llega a que se falsifiquen masivamente certificados, estamos en serios problemas con el ingreso de turistas argentinos que salen al exterior”, sentenció Gollan.

En este sentido, se refirió al vuelo en el que llegaron los estudiantes egresados infectados: “De los 44 jóvenes que regresaron, 32 eran de la provincia de Buenos Aires. Están todos controlados y aislados. Se les ha extraído sangre a ver qué serotipo portan del virus. Tuvimos que aislar 167 personas más que estaban en conexión con estos jóvenes”, detalló el funcionario.

Por otro lado, el ministro habló sobre la preocupación de que ingresen nuevas variantes del virus al país: “Hay que tomar todas las medidas necesarias para que no se nos cuelen estas nuevas cepas y si llegara a pasar, que poca gente sea la que la traiga, en caso de que sea inevitable, no que entre en cantidad porque obviamente si entran en cantidad la capacidad de dispersión, propagación va a ser mucho más alta. Tenemos que controlar que esa cepa no ingrese a nuestro territorio”.

Reducen vuelo desde el exterior y por ahora no cierran fronteras

Refiriéndose a las nuevas cepas que podrían aparecer y que ya tienen lugar en países de la región, como es el caso de “Manaos”. El ministro señaló: “trabajamos fuertemente para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esa cepa ingrese al territorio bonaerense”.

“Si no cuidamos mucho todo lo que logramos y aparece una variante mucho más contagiosa, lo podemos llegar a perder. Trabajemos para que eso no suceda, mantengamos los cuidados, no nos podemos relajar”, enfatizó Gollan.

Aumento de casos de coronavirus

El ministro de Salud bonaerense junto con el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, indicaron que los casos siguen en aumento y pidieron reforzar las medidas de prevención y los cuidados mientras avanza el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. El mismo, ya superó el millón de aplicaciones.

Durante la conferencia de prensa, Gollan señaló que en la última semana se registró un nuevo aumento en la cantidad de casos, que se ubicaron en un promedio diario de 2.763, frente a los 2.594 de la semana anterior.

El ministro de Salud puntualizó que en las últimas dos semanas los casos de coronavirus tuvieron un incremento sostenido en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por lo que manifestó su preocupación por que el aumento se traslade en las próximas semanas al interior de la provincia. “Es necesario recordar que el aumento de casos repercute hasta dos y tres semanas después en el sistema sanitario”, afirmó Gollan.

Vacunación contra el coronavirus en la Provincia de Buenos Aires. (Foto: Twitter)

Situación en la Provincia

En cuanto al plan de vacunación en la Provincia, el ministro detalló que superaron el millón de dosis aplicadas, de las cuales 830.704 corresponden al componente uno y 188.862 al componente dos. “Esta campaña está siendo muy ordenada y ejecutada de una manera excelente, no solo en cuanto a calidad, sino en cuanto a calidez”, afirmó el ministro.

Por su parte, Bianco presentó el esquema de fases en la provincia: 109 municipios se encuentran en fase 4 y 26 en fase 5.

Además, el Jefe de Gabinete se refirió a la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en la que se trató la posibilidad de habilitar, a partir del 1° de abril, el fútbol federado de las ligas regionales bonaerenses, siguiendo estrictos cuidados y sin público.