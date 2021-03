Luego del lamentable episodio que se registró en Chubut, con el enfrentamiento de un grupo de manifestantes anti megaminería con la combi que trasladaba a la comitiva arribada desde Buenos Aires, con el Presidente y su esposa, la primera dama Fabiola Yáñez, el Gobierno analizó la situación y manifestó su preocupación por los hechos de violencia.

El presidente, la primera dama y otros ministros se reunieron con los intendentes de las zonas afectadas por el incendio. Al salir del centro de operaciones fueron linchados por manifestantes.

Del incidente se reportó que los manifestantes rompieron una luneta con una piedra del tamaño de una lata de gaseosa y un vidrio del lado derecho de la camioneta de Parques Nacionales que trasladaba a la delegación. Cuando la camioneta trató de arrancar, dos manifestantes se lo impidieron durante algunos minutos. El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, nunca subió al vehículo de la comitiva sino que salió por la puerta trasera del centro cultural y ya no volvió a sumarse a la delegación oficial. Este gesto provocó el enojo del Presidente, que no supo o quiso disimular.

El Gobierno minimizó los incidentes, restándole importancia, pero apuntaron contra el gobernador Arcioni, que se presentó pese a que hubo un pedido especial de Presidencia para que no lo hiciera. “Le dijimos que no viniera, porque sabíamos que podía haber quilombo, se apareció igual y se armó”, precisó a diario “Clarín” un integrante de la comitiva. “Si el gobernador no venía no hubiera sucedido nada. Se lo habíamos dicho y vino igual”, se lamentó otro funcionario de la comitiva. Grupos de manifestantes denunciaron que quienes provocaron los incidentes eran infiltrados.

Manifestantes provocan agresión ante la llegada de la comitiva presidencial a Chubut

El gobernador, que apoya un proyecto de minería a cielo abierto en la legislatura local y adeuda salarios de los estatales de Chubut, llegó al aeropuerto local cuando arribó a la provincia la comitiva de Fernández. “El espacio era vidriado, lo vieron a Arcioni y se armó el lío”, relató un funcionario. Luego de los incidentes, el Presidente suspendió una actividad en una escuela, a 10 cuadras del centro cultural, donde planeaba anunciar la ayuda de Nación a los distritos afectados. Allí se enfrentaron grupos a favor y en contra de la actividad minera.

Ya sin la presencia del gobernador, todos se trasladaron a El Bolsón, donde el Presidente abordó un helicóptero para sobrevolar la zona de los incendios. Luego regresó a Bariloche y de allí a El Palomar y posteriormente a Olivos. Esta nueva preocupación por Chubut se suma a los desbordes en Formosa.

A la queja por la presencia de Arcioni se agrega la falta de colaboración de la policía provincial para resguardar la visita de Fernández. “Salimos del centro cultural con la custodia presidencial y con ayuda de la policía de tránsito de Lago Puelo”, explicaron en el entorno del mandatario.

El PJ de Esquel emitió un comunicado en el que responsabilizó al gobernador. “La responsabilidad de que su visita se haya frustrado por violentos le cabe al gobernador de la provincia y a su ministro de seguridad, quienes no garantizaron la seguridad del Presidente”, señaló la delegación partidaria que responde al titular del partido a nivel provincial, el ex intendente de Comodoro Rivadavia y dirigente kirchnerista, Carlos Linares, quien días atrás acusó al mandatario provincial de abandonar a la comarca andina.

Fernández por su parte, no quiere opinar sobre la cuestión de fondo: “Es un tema de la Provincia y que tienen que resolver los chubutenses. Conozco muy bien las dos miradas que hay, pero no es un tema mío”, señaló Fernández en declaraciones a la prensa.

La bronca generalizada fue que se corrió el eje de la visita a los incidentes violentos: “Fuimos a darle visibilidad a una catástrofe, llevamos un montón de ayuda y queda todo circunscripto a un grupo minúsculo, pero igual la ayuda queda. Eso es lo importante”, insistieron. El ministerio del Interior ya había adelantado $200 millones a la provincia y la Nación transferirá de manera directa a los municipios $354 millones para reconstruir la infraestructura y las viviendas destrozadas.