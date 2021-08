Los debates de F90 tienen sus miradas opuestas. En este caso, Daniel Arcucci y Diego Fucks se cruzaron cuando dieron su opinión sobre el presente de River.

Fucks cuestionó a Marcelo Gallardo y sus “errores” en la contratación reciente de jugadores. “Casi que pedimos disculpas cuando decimos que River jugó mal”, dijo.

Arcucci sostuvo su parecer al evaluar al DT con su ciclo completo de siete años y no únicamente por su andar reciente. “Esto le pasó a todos. A Bianchi, a Gallardo”, comentó.

“Dale, metamos todo en la licuadora”, tiró el Chavo. “Vos le llamás licuar, yo le llamo ser respetuoso”, contestó Daniel.

“Así como me descalificás a mí, trae una cruz y crucificalo a Gallardo”, sumó Arcucci.

“Lo que hice fue algo que vos no hiciste porque no te atrevés”, dijo en voz alta Fucks sobre su crítica a los refuerzos de River. “No me franelees más”, gritó.

“Yo me defiendo de una acusación. No te dije que hacés mal periodismo, vos me dijiste que soy tibio, cag... porque no critico a Gallardo. Es una idiotez”, cerró Arcucci.