Los dichos políticos de los distintos candidatos que participaron en las PASO y volverán a hacerlo en las próximas elecciones generales del 14 de noviembre siguen dando de qué hablar. En este caso, fue Diego Santilli nuevamente el protagonista al criticar las “medidas electoralistas” de Alberto Fernández.

Diego Santilli calificó de "electoralistas" las medidas del oficialismo tras los resultados de las PASO. Clarín

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos, Santilli, criticó además al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acerca de su gestión en la educación.

“Primero, escondían a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela el año pasado, pero ahora hay que ir buscarlos puerta a puerta. Además, después de un año y medio sin clases, ahora hasta los sábados quieren tener”, expresó Santilli en diálogo con LN+.

“¡Un año tarde!”

Así se refirió el candidato a diputado sobre el regreso a las clases en la Provincia. “¡Un año tarde! La Ciudad de Buenos Aires lo hizo este febrero, no un año después, porque los chicos tienen que estar en la escuela. Eso es lo que tenemos que aprender”.

Y además criticó el “clientelismo”, en referencia a las entregas de electrodomésticos para los vecinos de General Rodríguez encabezada por el intendente Mauro García.

“Es indignante ver ese tipo de situaciones. Es aprovecharse de los problemas de la gente. Tener que recurrir a estos mecanismos ahora por lo electoral… ¿Qué hicieron antes? ¿Por qué no abordaron antes los temas de la falta de trabajo, la inseguridad, la inflación?”, dijo Santilli.

Santilli, con respecto al regreso de clases presenciales en la Provincia: "Un año tarde, la Ciudad de Buenos Aires lo hizo este febrero". Orlando Pelichotti | Los Andes

Santilli, duro contra el Gobierno

Pero los descargos de Diego Santilli no quedaron allí, solo en criticar las “medidas electoralistas” del oficialismo. “Ahora hay reuniones de Gabinete. Antes no había y ahora hay. No hay que subestimar a la sociedad. La gente tiene problemas y tiene necesidades, pero me parece que la gente se da cuenta de esto”, agregó.

Sobre la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, el candidato a diputado prefirió no entrar en demasiadas polémicas, aunque sí disparó: “el problema no es de nombres”, aunque dijo que “si Aníbal va a seguir por el mismo camino ideológico, filosófico y político que este Gobierno, chau”.

Y finalizó con esta frase: “El problema es del Gobierno. Primero, liberaron a los presos por la pandemia de coronavirus. Además, al delincuente se lo deja delinquir y no se le aplica una condena”.

Su opinión respecto de las pistolas Taser

Cuando fue consultado acerca de este tema, Santilli defendió la necesidad de tenerlas: “Las necesitamos. No solo Brasil las usa, sino el mundo. Es darles una herramienta más a las fuerzas de seguridad para evitar usar las armas de fuego. Cuando hay 100 personas alrededor, no se puede usar un arma de fuego”.

Las pistolas Taser siguen siendo un foco de polémica.

Recordemos que en mayo de 2019, el gobierno de Mauricio Macri a través de una resolución firmada por Patricia Bullrich, había reglamentado el uso de las pistolas Taser para las fuerzas de seguridad tanto federales como las policiales.

Pero en diciembre de ese mismo año, la exministra Sabina Frederic derogó el protocolo sobre su uso, que disponía que pudieses utilizarse en terminales de público con gran afluencia, tales como aeropuertos y estaciones de tren.