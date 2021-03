Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina, se espera que con la llegada del frío a la Argentina los contagios por coronavirus aumenten, pese a la campaña de vacunación para inmunizar a la población.

Es que el frío impone determinadas condiciones que favorecen la propagación del Covid-19 entre las personas, por lo que se estima que habrá una nueva ola.

“Se esperan más contagios en invierno. Todas las enfermedad virales transmisibles por vía respiratoria tienen un pico en los meses invernales, se ve favorecido en los meses fríos, ya que las personas ventilan menos los ambientes y están mas tiempo adentro de habitaciones y hay menos distanciamiento social”, explica Alejandro Chirino (MP 7420), coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), en diálogo con Vía País.

Y agregó: “Las virosis respiratorias se ven favorecidas por la capacidad de defensa de las mucosas respiratorias”

Con respecto a la presunta suba de contagios, Chirino afirmó que “es probable que aumente el porcentaje”, pero advirtió que “no se puede prever”.

Vacunación contra el coronavirus. (Foto: Ignacio Blanco).

Al ser consultado sobre el efecto inmediato de la vacunación contra el coronavirus, destacó que es la medida “más efectiva para reducir la transmisión viral”. Sin embargo, la “velocidad con la que se está vacunando no alcanzaría para vacunar a la suficiente cantidad de población para los meses de invierno”.

“Se requiere que un porcentaje muy grande esté cubierto y en la Argentina llevamos un porcentaje muy bajo; de continuar esta velocidad, son necesarios tres años para tener un efecto de rebaño. El problema es que tenemos que vacunar a una gran cantidad de población en poco tiempo”, planteó.

Estudio nacional sobre el Covid-19

Neumonólogos argentinos publicaron el estudio nacional más grande de Covid-19 realizado hasta el momento, que contó con una muestra de más de 200.000 pacientes infectados.

El estudio “Clinical presentation and outcomes of the first patients with COVID-19 in Argentina: Results of 207079 cases from a national database”, publicado en la revista de acceso abierto PLOS ONE, analiza los datos de los primeros seis meses de la pandemia en la Argentina.

Entre los principales resultados, se identificaron factores asociados con un mayor riesgo de muerte o ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a la enfermedad, incluidos la edad avanzada, el sexo masculino, el coma, convulsiones y comorbilidades subyacentes.

En ese sentido, la mitad de esos pacientes eran hombres y el 80,7% eran menores de 60 años. La mayoría de los 207.079 pacientes con Covid-19 tuvieron casos leves y resultados favorables, pero 5.652 ingresaron en una UCI y 10.913 fallecieron.

El aumento del riesgo de ingreso en la UCI o muerte se asoció más fuertemente con comorbilidades subyacentes, como inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica y enfermedad hepática. Otros factores de riesgo de ingreso en UCI o muerte fueron edad avanzada, sexo masculino, coma, disnea o taquipnea y convulsiones.

El análisis también identificó los síntomas iniciales más comunes experimentados por los pacientes, como fiebre, tos, dolor de cabeza y dolor de garganta. Las condiciones coexistentes comunes entre los pacientes incluían hipertensión, diabetes y obesidad.

En concreto, durante los primeros seis meses de pandemia la enfermedad afectó principalmente a personas jóvenes, con un promedio de edad de 40 años, de las cuales la mayor parte tuvo buena evolución.

En los pacientes analizados, la mortalidad en UCI fue del 56,2%, cifras intermedias entre las reportadas en otros trabajos de diferentes países.

Los hombres tienen más posibilidades de mala evolución que las mujeres: un 61,9% frente al 38,1% en atención en la UCI y 57,4 vs 42,6% de mortalidad por COVID-19.