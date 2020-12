La actividad económica volvió a mostrar en octubre una desaceleración en el ritmo rebote que trae desde abril, cuando tocó el piso de una profunda recesión generada por el confinamiento ante la pandemia de Covid-19.

El dato desestacionalizado de octubre indica que la actividad creció 1,9% respecto de septiembre y cayó 7,4% en la comparación contra un año atrás, mientras que en el acumulado de 2020 se observó un descenso del 11,3.

La caída acumulada en el año se viene achicando de forma sostenida desde que en mayo se registró un acumulado del 12,7%. Pero cada mes que pasa, la reducción de esa caída es más lenta.

Estos datos se desprenden del informe Estimador mensual de actividad económica (EMAE) que el Indec publicó este miércoles.

Como desde el inicio del confinamiento, el rubro de hoteles y restaurantes fue el que más cayó en octubre, con un descenso del 54,5%. En segundo lugar se ubicaron las actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con un retroceso del 26,7%.

La gastronomía fue uno de los rubros más afectados por la pademia - Foto: Andrés D’Elia

También fue un mes muy duro para otras actividades como la pesca, con una baja de actividad del 25,8%; Transporte y comunicaciones, con un descenso del 20,3%; la construcción, con un 13,3%; y la explotación de minas y canteras, con un 12,3%.

El Indec dijo que las restricciones globales a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la Covid-19 siguen afectando a un conjunto significativo de actividades económicas en todos los países.

Y señaló que la persistencia de este fenómeno y las habilitaciones que permiten retomar la actividad en algunos sectores, en mayor o menor grado, comienzan a reconocerse en el comportamiento de las series e incorporarse en el proceso de desestacionalización de datos.

¿Qué dicen en Economía?

En el ministerio de Economía señalan el dato positivo: “La economía crece de forma sostenida hace seis meses”. Y explican que en octubre, la actividad superó el nivel de marzo y se ubica sólo 5% por debajo del nivel pre-covid (febrero) de la serie sin estacionalidad.

Sobre la caída anual, el Gobierno hace su propia lectura. Es que en términos interanuales, se contrajo 7,4%, lo que estuvo por debajo de las tasas de caída del orden de 20% del segundo trimestre y del orden del 10% del tercer trimestre.

En Economía señalan los rubros que están creciendo. Intermediación Financiera aceleró su crecimiento hasta 9,4% interanual (versus 6% en septiembre) y acumuló cinco meses consecutivos de expansión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán. Prensa Ministerio de Economía

El resto de los sectores se contrajo de forma interanual, aunque la mayoría desaceleró su tasa de caída, dicen en la cartera que conduce Martín Guzmán al leer los datos que publicó el Indec en la tarde del miércoles.

Algunos sectores que desaceleraron la caída fueron, entre los servicios, Administración pública (-7,7% interanual vs. -10% en septiembre), Enseñanza (-4,7% interanual vs. -6,5% en septiembre), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-3,1% interanual vs. -3,6% en septiembre) y Servicios sociales y de salud (-1,4% interanual vs. -6,6% en septiembre).

En tanto, entre los bienes, Minas y canteras redujo su caída hasta -12,3% interanual (vs. -12,7% en septiembre).

Por la Corresponsalía de Buenos Aires