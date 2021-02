Este lunes primero de febrero se conoció la triste noticia del fallecimiento del actor norteamericano Dustin Diamond. Tal como informó su representante al sitio especializado Hollywood Reporter, el deceso ocurrió luego de que el actor, reconocido por su papel de Samuel “Screech” Powers en Salvado por la campana y de tan sólo 44 años, pasara casi un mes luchando contra un tumor maligno ubicado en su pulmón.

Según trascendió Diamond fue hospitalizado el mes pasado en Florida y unas semanas más tarde su entorno dio a conocer que padecía cáncer.

Respecto de sus últimas horas, el vocero del actor Roger Paul, declaró en un comunicado público: “Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en dolor. Por eso, estamos agradecidos”.

Salvado por la campana se transmitió durante 4 temporadas, entre 1989 y 1993, por la cadena NBC. La ficción narra la vida y peripecias de seis adolescentes en el instituto Bayside (California). Tras su final, dio paso a varias series derivadas en las que el actor formó parte. Además, Dustin participó en varios reality shows, como Celebrity Big Brother 12 del Reino Unido, en 2013.

En el terreno audiovisual hizo un video pornográfico en 2006 titulado Saved by the smell, con el fin de relanzar su carrera como actor. También produjo el documental The Unauthorized Saved by the Bell Story.

Dentro de su costado mediático, Diamond enfrentó varias demandas por impuestos atrasados y procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pagos y en 2015 fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por su participación en un apuñalamiento en un bar en Wisconsin.