Después de una larga y tensa pelea entre Nación y Ciudad sobre la apertura de escuelas en cuarentena, la Provincia de Buenos Aires —que siempre adoptó una posición alineada con Alberto Fernández— dio un giro en el distrito y convocó a la presencialidad.

El lunes pasado, envió a las escuelas bonaerenses un comunicado titulado “Comunicado sobre continuidad de suspensión de clases presenciales” y que llevaba el subtítulo “Escuelas abiertas”. La misiva sorprendió a los directivos de las instituciones, que suspendieron la presencialidad a mediados de abril, tras la disposición federal, que en un comienzo sería por 15 días y ahora está vigente hasta el 21 de mayo.

“Las escuelas permanecerán abiertas para garantizar que la vinculación de los y las estudiantes con las instituciones no se interrumpa en el tiempo que dure la restricción a la presencialidad”, comienza el comunicado.

“Los equipos directivos planificarán dotaciones mínimas de docentes que, de manera rotativa y en forma ordenada y cuidada, organizarán y establecerán horarios de encuentro de manera presencial con las y los estudiantes considerados matrícula priorizada”, suma.

En el texto se especifica que estas actividades de “vinculación” están dirigidas a aquellos estudiantes con problemas de conectividad; a quienes no alcanzaron los objetivos de aprendizaje del ciclo lectivo anterior, y a los estudiantes con discapacidad.

Sin embargo, no se aclara la duración ni la frecuencia de dichos encuentros, que deberán ser individuales o de “grupos muy reducidos” de alumnos. Mientras, sí dice que el tiempo se dedicará a explicar consignas o entregar materiales.

Confusión en los colegios

Antes esta inesperada situación, los colegios ya trabajan en la articulación de estos encuentros.

“Vemos el documento como un avance, pero hay muchas cosas que no están claras. La falta de detalles está complicando nuestra relación con los inspectores. Para nosotros, son muchos los chicos de los grados más bajos, los que aprendieron lectoescritura y matemática de manera virtual, que tendrían que haber aprendido más el año pasado”, dijo a La Nación una directora de un colegio de zona norte.

Y agregó: “Pensamos en priorizarlos, pero hoy (por el jueves) empezaron los llamados de la inspección diciendo que solo pueden venir grupos muy específicos y por menos de una hora. Nosotros les respondimos que el comunicado no aclara eso”.

Mientras, fuentes de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense dijeron a La Nación que los alumnos podrán participar de estos encuentros “por el tiempo que definan sus docentes, según un esquema de asignación de turnos”.

Las instituciones, por su parte, comenzaron de a poco a comunicarse con las familias de la comunidad educativa para anunciar la implementación de estas actividad de vinculación presencial.

“Estamos muy desorientados. Están sugiriendo una manera de presencialidad que no queda clara. Al mismo tiempo, las inspectoras nos imponen reglas que no figuran en el comunicado, como que los encuentros no pueden ser de más de cinco alumnos”, dijo el director de otro colegio del conurbano.

Coronavirus en la Provincia

El jueves se anunciaron 10.739 nuevos contagios en las últimas 24 horas, indicó el ministerio de Salud bonaerense. Así, ascendieron a 1.353.376 los casos totales en el distrito.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio provincial fallecieron 34.135 personas desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Asimismo, se informó que 6.657.901 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la COVID-19.