Este sábado se vivirá una jornada de homenajes a uno de los artistas más reconocidos de la Argentina de los últimos años. Charly García cumplirá 70 años y habló en la previa de este aniversario sobre como es su vida hoy y recordó algunas anécdotas de su vida.

En diálogo con Roberto Petinetto por Genio o Idiota, en Radio Pop, el cantante afirmó: “Estoy bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”. Además, aseguró que está feliz porque este aniversario llegue “con el fin de la pandemia”.

Por otro lado, el ex Sui Generis hizo un paralelismo de su carrera con los Rolling Stones, que a sus 80 años salieron de gira. “Me da paz, porque si Keith Richards está vivo...”, expresó entre risas el músico argentino, que recordó una anécdota con la banda británica, especialmente con Charlie Watts que falleció recientemente: “Una vez que estaba con ellos en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, me robe un trozo de algo que no se que era y él vino y me dijo ‘vos debés ser importante”.

Fito Páez celebrará el cumpleaños de Charly García con un concierto de entrada gratuita

Además, García se animó a hacer un paralelismo de su carrera con otros grandes músicos de su generación. “Yo a esa edad estaba en la calle haciendo quilombo con la guitarra”, remarcó en relación a The Beatles en su juventud.

“Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene él en el banco”, expresó entre risas el ex Serú Girán.

Su vida ligada a la fama

El artista argentino reflexionó sobre al hablar sobre la fama que lo atravesó a lo largo de su carrera y de su vida. “Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ‘¿Estoy loco o soy famoso?’. Si estuviese loco me hubiesen internado, así que debía ser famoso”, señaló.

Serú Girán, una de las grandes bandas del rock nacional (Foto Facebook).

Por último, el músico argentino reconoció que en la actualidad se dedica a explorar por Youtube, en busca de contenido que le despierte alguna admiración. “Pasan cosas que me interesan mucho, cosas de músicos (...), cosas del 60. Hay canales que pasan esas putitas que se quieren hacer famosas cantando covers, y eso no lo soporto”, comentó con su fiel tono de polémica.

“Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ‘Por qué este músico no es famoso en todo el mundo’”, cerró.