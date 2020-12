Es conocido el celo y el cuidado que Oscar Ruggeri tiene con su hija y le cuesta más de un dolor de cabeza por las bromas que genera su actitud. Cande parece estar ya resignada a sus actitudes y ahora contó con mucha gracia un momento difícil que vivió poco después de mudarse para vivir sola.

Oscar Ruggeri

Candela Ruggeri fue una de las invitadas en el piso del programa “PH, Podemos Hablar” y protagonizó un divertido momento cuando Andy Kusnetzoff planteó el primer desafío para todos los participantes.

Cande Ruggeri (Instagram/@caleruggeri)

El conductor pidió a los invitados que eligieran a tres de ellos mismos para irse de viaje juntos en auto, y Roberto Moldavsky tomó el desafío señalando que a Cande es a la primera que no llevaría “por miedo a que Oscar Ruggeri apareciera: “Corro mucho riesgo de que me aparezca el padre. Que caiga el padre en el departamento”.

La modelo se rió con la pícara ocurrencia de Roberto, y dijo que esa situación “puede pasar tranquilamente, yo me dejaría a mí misma”, y fue por más al sostener que en realidad le ha pasado “muchas veces”.

Cande Ruggeri

Y pasó a contar el día en que estaba con un chico y Óscar llegó a su casa sin avisar: “Una vez vino a cortarse el pelo en mi departamento, estaba ahí el chico pero no lo conocía, yo no se lo había presentado todavía, y me cae ahí y le digo ‘¿Papá qué hacés acá?’”

“Me vengo a cortar el pelo, ahí viene el peluquero”, expresó el exfutbolista según lo dijo Cande, pero ella no pudo sino decirle “pará un segundo, quedarte acá en el living”; y al chico “le dije ‘vino mi papá’. (Me respondió): ‘me tiro por el balcón’. Te juro que estuvo a punto de treparse por el balcón”.

La familia Ruggeri

Este cuento de Candi provocó carcajadas y comentarios risueños de todos los invitados, y para finalizar la joven señaló lo que suele hacer Oscar cuando pasa a visitarla: “le gusta pasear por el departamento, a ver si está limpio, cómo vivo. No sé qué le pasa”.