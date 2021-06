El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respaldó este jueves ante el Senado nacional el proyecto de ley impulsado por el diputado Máximo Kirchner para reducir los cortes de los combustibles fósiles con biocarburantes de origen vegetal y señaló que el impacto ambiental que esto generará se compensará con los beneficios que producirá el régimen de electromovilidad que quiere impulsar la gestión de Alberto Fernández.

El Frente de Todos presentó en la mañana del 18 de mayo en el Congreso el proyecto de ley para un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla. Mientras se debate esta iniciativa, corren los 60 días de prórroga por decreto del régimen sancionado en 2006.

Cafiero se presentó este jueves en la sesión informativa especial del Senado nacional para brindar el informe de gestión, tras el reclamo de la oposición por una ausencia de siete meses. Horas antes había anticipado 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil a las preguntas de los legisladores.

La senadora bonaerense Gladys González de Juntos por el Cambio recriminó que muchas de las respuestas no fueron concretas y le pidió a Cafiero que diga cuál es la visión del Gobierno en torno a los biocombustibles, porque es el oficialismo el que en la Cámara de Diputados está promoviendo la baja en los cortes.

González señaló que hay 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en diez provincias que dependen de la industria de los biocombustibles y que ahora están en vilo por la posibilidad de que se afecte al sector. Este había sido uno de los temas que los legisladores también habían consultado por escrito a la jefatura de Gabinete.

“¿A pesar de que el Senado le dio media sanción a la prórroga por cuatro años del actual régimen de biocombustibles. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no apoya esa prórroga y el oficialismo busca ahora una nueva ley?”, había preguntado por escrito el senador entrerriano de Juntos por el Cambio Alfredo De Angeli.

Vía la secretaría de Relaciones Parlamentarias, Cafiero no precisó una posición concreta del Gobierno sobre este tema y señaló que “el Poder Ejecutivo quiere asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión”.

Por eso, González le reclamó al jefe de Gabinete que “responda sin evasivas” y precise cuál es la posición oficial en torno a la iniciativa de reducir los cortes.

“Le pido que no me conteste con una evasiva como lo hizo por escrito. ¿El gobierno que usted representa está de acuerdo o no con reducir los cortes de los biocombustibles? Y en ese sentido: ¿Cuál es la matriz energética que ustedes están impulsando?”, enfatizó la legisladora bonaerense.

Cafiero respondió que lo que está en debate es “ver y evaluar un marco normativo que venía desde hace mucho tiempo y el cambio tecnológico que existe hoy”. Así, sin precisiones sobre la posición concreta del Poder Ejecutivo en torno al proyecto de ley, dejó en claro que el Gobierno respalda la iniciativa liderada por el jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner.

A eso agregó: “Para nosotros es fundamental en avanzar en propuesta que tengan que ver no solo con la reducción del uso de los combustibles fósiles sino también vocación de discutir el programa pendiente de una ley de promoción para la electromovilidad, con lo que también se irá a cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero”.

¿Qué van a hacer con la deuda con el Club de París?

Cafiero también fue consultado por dos senadoras en la Cámara alta sobre qué hará el Gobierno con la deuda que el país tiene con el Club de París y el funcionario respondió que se está avanzando con un “diálogo constructivo”, pero no dio mayores precisiones.

Las senadoras opositoras Lucila Crexel, del Interbloque Federal, y María Clara Vega, de Cambiemos Fuerza Cívica Riojana, le pidieron a Cafiero que brinde precisiones sobre las negociaciones con el Club de París, porque las respuestas que anticipó por escrito fueron “insuficientes”.

El Gobierno no pagó el lunes los 2.434 millones de dólares que tenía pendientes ante el Club de París tras siete años de la firma del acuerdo rubricado en 2014 y comenzaron a correr los 60 días del plazo de gracia antes de que la Argentina incurra en un evento de default de manera oficial.

“¿Cuáles son los vencimientos con el Club de París incluyendo el mes de mayo de 2021 con sus importes? ¿El poder ejecutivo tiene previstos los fondos para hacer frente a esos pagos pendientes? ¿Para hacer frente a los pagos de la deuda se piensa en hacer uso de reservas de BCRA o se tomará nueva deuda?”, había preguntado Vega por escrito.

Cafiero había contestado que la Argentina enfrenta un pago de 2.400 millones de dólares a los acreedores del Club de París al 30 de mayo de 2021. Este pago incluye 2.200 millones por capital y 234 millones en intereses. Y señaló que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en negociaciones “para poder avanzar y reacomodar los pagos en virtud de la actual negociación con el FMI”.

Ahora, en forma presencial, el jefe de Gabinete dijo que el Gobierno sigue negociando y avanzando en un “diálogo constructivo” con estos organismos con la idea de alcanzar acuerdos, teniendo un caso testigo que es la reestructuración de la deuda con el sector privado. Pero no dio precisiones acerca de plazos y sobre cómo podrían ser los eventuales acuerdos.

