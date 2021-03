En una extensa entrevista brindada a El Nueve, el presidente Alberto Fernández también se refirió al preocupante presente que atraviesa la provincia de Formosa, donde día a día son más las manifestaciones contra las medidas del gobernador Gildo Insfrán y los casos de violencia institucional preocupan a todo el país.

“Yo lo que tenía que decir respecto de la violencia institucional ya lo he dicho. No la comparto, no la avalo, creo que tienen que ser investigados y creo que deben ser sancionados los que han ejercido ese tipo de violencia”, explicó Alberto Fernández.

Y agregó: “Se lo he dicho también al gobernador (Gildo) Insfrán, que debo confesar también compartía mi mirada”.

No obstante, el presidente Fernández consideró que la difícil situación que atraviesan los formoseños “es difícil de analizar desde Buenos Aires” y planteó que existe “un aprovechamiento político” en el tratamiento del tema.

Consultado por las fuertes restricciones impuestas por el gobernador Insfrán en Formosa bajo el contexto de la pandemia, Fernández opinó que “el origen de toda esa acción es el riesgo que está viendo que puede venir desde Paraguay”.

“Habrá que seguir con atención, pero la situación entró ahora en un período de más calma. Creo que el gobernador se desesperó por el riesgo con Paraguay y puso condiciones muy severas, a nosotros nos cuesta entender esto, pero pasa”, concluyó el jefe de Estado.

Juntos por el Cambio denunció a a Horacio Pietragalla por “encubrimiento” en Formosa

Desde Juntos por el Cambio radicaron una denuncia este lunes contra Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento” sobre la difícil situación que atraviesa Formosa.

“Vamos a denunciar en la justicia, en los medios y en las redes. Donde se pueda y donde no”, escribió en su cuenta de Twitter Waldo Wolff junto con el comunicado de JxC.

Y añadió: “La violación a los derechos humanos en la Formosa de Gilfo Insfrán está probada, aunque el gobierno nacional niegue una realidad que avergüenza a los argentinos y enluta a la democracia”.