More Rial fue acusada de maltrato animal por segunda vez

Morena Rial (19) volvió a ser el foco de atención en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión no fue por alguna publicación suya en Instagram, sino que recibió una segunda acusación por maltrato animal. Primero, la hija del conductor salió al cruce por una foto que trascendió de sus perros al rayo del sol. “Están bien cuidados y tienen acceso a la casa por la cocina”, se defendió.

Sin embargo, una denuncia fue elevada por una usuaria de Twitter, que publicó una foto de las mascotas de More en condiciones bastante deplorables.

"Estos vecinos tienen cinco perros encerrados en el balcón todo lleno de caca, de los cuales tres casi no tienen sombra. Ya fuimos a tocarles timbre y sólo llegamos al guardia de seguridad. 5to piso de Nicaragua 6045. Me ayudan a escracharlos?", escribió 'gostidero', junto a la mencionada imagen de los animales.

Estos vecinos tienen cinco perros encerrados en el balcón todo lleno de caca, de los cuales tres casi no tienen sombra. Ya fuimos a tocarles timbre y sólo llegamos al guardia de seguridad. 5to piso de Nicaragua 6045. Me ayudan a escracharlos? pic.twitter.com/k5tI67WEFb — ⭐️⭐️⭐️ Gosti en el cielo con polígonos (@gostidero) February 25, 2018

Luego amenazó: "Hola @rialjorge, entiendo que estos son los perros de More y los tiene en la mugre absoluta y al sol. Se va a comer una denuncia por maltrato animal".

Hola @rialjorge, entiendo que estos son los perros de More y los tiene en la mugre absoluta y al sol. Se va a comer una denuncia por maltrato animal. — ⭐️⭐️⭐️ Gosti en el cielo con polígonos (@gostidero) February 25, 2018

Finalmente, la usuaria aclaró no tener ninguna intención de entrar en el terreno de las agresiones: "No me interesa insultar a nadie ni mucho menos caer tan bajo criticando apariencia ni estilo de vida. Solo pedí que esos perros estén a la sombra y en condiciones de higiene óptimas. Me desprendo de todas las agresiones que agregaron".

No me interesa insultar a nadie ni mucho menos caer tan bajo criticando apariencia ni estilo de vida. Solo pedí que esos perros estén a la sombra y en condiciones de higiene óptimas. Me desprendo de todas las agresiones que agregaron. — ⭐️⭐️⭐️ Gosti en el cielo con polígonos (@gostidero) February 26, 2018

¿Habrá alguna respuesta por parte de la hija de Jorge Rial?