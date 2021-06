Florencia Peña trabaja como conductora por la pantalla de Telefe que se trata de un programa de variedades llamado “Flor de equipo”. Este nuevo proyecto la llevó a realizar algunas entrevistas y fue durante el programa radial Agarrate Catalina donde contó detalles de cuando era “La Pechocha”.

“Nosotros no sabíamos lo que era el bullying, a mí me gastaban, o pasaba por los recreos y hablaban mal delante mío y yo era chica”, empezó con su relató la famosa en el programa radial.

Sobre su pasado, Flor habló sobre los cambios que han empezado a verse en la cultura y en la sociedad, especialmente los relacionados con las mujeres y el respeto hacia sus cuerpos: "Cuando era 'La Pechocha', había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas, ahora miro para atrás y digo qué horror".

Peña comenzó a interpretar este personaje cuando tenía 17 años, en el marco del programa de comedia "Son de Diez", producido por ElTrece y transmitido de 1992 a 1995.

"Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mí no me marcó, pero a otras mujeres sí las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera. Yo de hecho lo tomaba con gracia", aseguró Peña.

Florencia Peña en su juventud. (/@flor_de_p) | Instagram

El detalle que no pasó desapercibido sobre su pasado es el relacionado a aquel video intimo que se filtro hace un tiempo: “Incluso cuando fue lo del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor”.