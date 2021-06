El hecho sucedió la semana pasada en la ciudad de Morteros, una joven de la localidad realizó una “clandestina” en su casa con amigos, y denuncia que luego de la fiesta le faltaron joyas de oro y plata de un valor sentimental, que pertenecía a su abuela, padre y madre.

La joven, Fernanda Doro, diálogo con el Canal 50 de Morteros y dijo lo siguiente: “Hoy voy a mi habitación, voy a la mesa de luz donde tengo la mayoría de mis afectos personales y, en una caja donde tenía recuerdos, porque básicamente son recuerdos, voy a guardar un anillo y me encuentro con que esta caja estaba vacía”.

+video Canal 50, Morteros: “hizo una clandestina y le robaron”

Los objetos robados fueron un anillo de oro de mujer con piedras aguamarinas celestes, un anillo de oro con las iniciales (RD), un medallón de oro grabado con las iniciales (LBD) con cadena de oro y un anillo de oro y plata de mujer.

Caja de una de las joyas robadas. Canal 50 Morteros

La damnificada ofrece una recompensa de 30 mil pesos a quien le brinde información de los objetos robados y aseguró: “Mi idea no es recuperarlos por el valor económico que tienen, sino que para mí tienen un valor sentimental enorme, por eso no me molesta ofrecer lo que me pidan”.