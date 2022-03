En la noche del viernes, el Intendente de la localidad de Balnearia, Miguel Méndez, dio su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante.

En un acto breve Méndez expuso nuevamente un discurso duro e irrefutable, el visible saneamiento de las deudas que arrastraba la municipalidad desde 2008, fue el inicio de sus palabras: “ La verdad que ha sido muy difícil ya que en este tiempo, no solo nos vimos obligados a afrontar la crisis económica financiera del Municipio sino también la crisis sanitaria. Con aciertos y desaciertos hemos contrapuesto los obstáculos, y fruto de ello ha sido poder decir a viva voz en noviembre de 2021 en el marco de los festejos del día del empleado Municipal, que la municipalidad estaba en superávit”, afirmó.

Miguel Méndez ordinarias 2022 Foto: Via Ansenuza

Luego hizo un repaso de obras de infraestructura como cordón cuneta, proyecto de red agua potable, el inicio de la etapa de ejecución de red de distribución domiciliaria del gas. También se refirió al mejoramiento del hospital: “También merece destacar los cambios efectuados en inmediaciones de nuestro Hospital Municipal San José, instalando el oxigeno de manera centralizada, digitalizando la sala de aparatos de rayos X, y efectuando el cerramiento de canales, y la construcción de un espacio para estacionamiento”, comentó Méndez.

El sueño de la casa propia

“En este año quiero decirles que vamos a continuar con las obras, y si bien son muchas, porque nadie discute que existen cuadras intransitables y otras necesidades, y por supuesto que existen y van a existir muchas cuadras por asfaltar, cordones cuneta por realizar, iluminación que mejorar, pero nadie duda que existe en nuestro pueblo una necesidad aún mayor, existe en Balnearia, una problemática no resuelta, que acarreamos desde siempre y es la falta de viviendas, la falta de oportunidades. Porque somos conscientes que le pedimos a nuestros jóvenes que se arraiguen , que elijan nuestro pueblo, pero olvidamos que no tienen donde parar, no existen planes de viviendas desde hace mas de 25 años, y es claro que el techo es seguridad, es dignidad, es oportunidad y sabemos que no existen oportunidades mágicas en ese aspecto, es el Estado y solo el Estado, el que puede brindar esas oportunidades y es en eso en lo que nos encontramos trabajando desde hace varios meses”, manifestó el Mandatario.

En gestiones anteriores, la promesa de la construcción de viviendas se vio frustrada cuando 60 familias fueron beneficiadas con viviendas que nunca se construyeron pero que si habían pagado cuotas, en ese contexto Miguel Méndez les envió un mensaje a los afectados por ese plan: “Este año 2022 les prometo que trabajaré incansablemente, junto a mi equipo, para hacer realidad ese sueño tan anhelado de la casa propia, de poder contar con planes de viviendas accesibles para todos y cada uno de ustedes. Pero con planes de viviendas reales y serios, no como “Hogar Para Toda La Vida” donde en su momento, más de sesenta 60 familias apostaron al programa, pagando sus cuotas y confiando en que un día tendrían su casa, encontrándose más tarde con la dura realidad que en el 2018 por una simple ordenanza desmoronaban por completo su esperanza, Simplemente con la promesa que un día el Municipio les reconocería el dinero aportado, a todos Uds. les digo: quédense tranquilos, que se les reconocerán las cuotas abonadas, y con ello podrán acceder a los nuevos programas con la misma cantidad de cuotas pagas”, cerró el Intendente Méndez.