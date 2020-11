En el marco de la llegada de fin de año, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras analiza la posibilidad de abrir al turismo para vacacionar en Las Grutas y a realizar reuniones familiares tanto para Navidad como para Año Nuevo.

Luego del fin de semana largo y de la cantidad de gente que asistió a la playa de Las Grutas, la gobernadora aseguró: “estamos en una etapa incipiente y con evaluaciones permanentes” por la pandemia de coronavirus y resaltó que “el cuidado de las personas es un eje fundamental”.

En este contexto, agregó: “Lo estamos evaluando con el intendente, Adrián Casadei, y la ventaja que hemos observado es que los lugares que brindan servicios están muy protocolarizados y hay un enorme cuidado, sobre todo en los espacios cerrados, hay mayor relajamiento en los espacios abiertos, pero sabemos que el aire libre es un aliado para bajar el riesgo de contagio”.

Verano en Las Grutas.

Además, sobre la posibilidad de veranear en la localidad dijo que “el intendente ha dispuesto servicios todo a lo largo de la playa, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que se concentraba más sobre las playas céntricas; eso puede brindar la oportunidad de y tener un mayor distanciamiento”.

La Gobernadora también habló sobre su experiencia propia al estar en las playas: “Lo que observé personalmente estando en Las Grutas es que las personas, cuando salen a caminar, no usan el tapa boca, lo cual no está contraindicado; hay que observar en qué momentos está contrindicado y en cuáles no, así podemos observar cada uno de los protocolos cuando corresponden y cómo corresponden”.

Finalmente, agregó: “Estamos disponiendo también nuevas campañas de concientización, no sólo por el verano sino también de cara a las fiestas de fin de año, que son momentos muy sensibles, porque se producen encuentros familiares y lo que nos ha indicado la pandemia en estos ocho meses es que esos momentos generan subas en los casos que se detectan, esto nos ocupa y también nos preocupa la situación del mometo de las fiestas”, dijo la mandataria.