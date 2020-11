El año 2020 quedará en el recuerdo como “el año de la pandemia” y aunque aún hay una gran incertidumbre sobre el coronavirus, los deseos de un poco de relax y descanso en algún lugar del país son grandes.

Ya comenzaron las consultas para reservar las vacaciones tan ansiadas: Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Córdoba, El Calafate y Puerto Madryn son los destinos más solicitados para salir de vacaciones, aunque las playas, como siempre, ocupan el primer lugar.

Bariloche (Río Negro)

El 4 de diciembre abre al turismo nacional. “Una oferta ecléctica, desde sitios de bajo presupuesto hasta restaurantes premium con cenas de 7 pasos con vinos de Río Negro”, comentó a diario “Clarín” Lucio Belora, director de Bariloche a la Carta y referente del sector gastronómico local. Y destacó la gran variedad de cervecerías y los buenos precios para la temporada, debido a una sobre oferta y una ocupación menor a la habitual. “Una buena oportunidad para el turismo”.

Precios:

• Aéreo de Buenos Aires con equipaje de cabina, desde $ 12.824 en Aerolíneas, $ 11. 325 en Jetsmart.

• Hab. doble en hotel 3 *, desde $ 4.974 (Grand Hotel Bariloche); en 5*, desde $ 11.618 (Trivago); $ 10.432 en Huinid Bustillo Hotel & Spa (Booking).

• Menú ejecutivo desde $ 400; plato con degustación en cervecería artesanal, aprox. $ 600; porción de cordero al asador o trucha, desde $ 600.

• Paquete (All Seasons): 3 noches con desayuno + excursión Circuito Chico y traslados, $ 15.000 por persona en base doble en hotel Alma del Lago (cinco estrellas) en enero y febrero (no válido feriados); $ 19.760 de marzo a junio (no incluye aéreos).

Puerto Madryn (Chubut)

La ciudad tiene siete balnearios que ya reciben visitantes de la zona (Trelew, Península Valdés y Alto Valle del río Chubut), y desde mediados de diciembre a turistas de todo el país. Se desarrolló “un protocolo de uso del espacio público y privado que se aplica en balnearios y playas, con las medidas más exitosas que se tomaron en el resto del mundo. Se optó por campañas de comunicación, y reforzar la presencia en playas de personal municipal, policía y guardavidas”, detalló Marcos Grosso, secretario de Turismo de Puerto Madryn.

Puerto Madryn.

Precios:

• Aéreo a Trelew, desde $ 9.766 (Aerolíneas).

• Hab. doble hotel 4*, desde $ 6.600; hostels, desde $ 1.000 por persona.

• Menú plato principal y postre, desde $ 530. Platos para dos (pescados, pastas risottos), $ 1.600. En la playa: picada para dos, $ 1.700; plato del día, $ 600; dos pintas de cerveza artesanal + papas cheddar, $ 600.

• Carpas y sombrillas, $ 2.000 por día en diciembre y enero, $ 1.700 febrero.

• Bautismo submarino, $ 6.500; snorkel con lobos, $ 8.300. Grupo familiar: 4 bautismos, $ 21.500. Excursión full day a Península Valdés o Punta Tombo, $ 4.500 mayores, $ 3.100 menores.

El Calafate (Santa Cruz)

“Tenemos buenas perspectivas; ya hicimos prácticas con personal de empresas y simulacros en restaurantes”, con buenos resultados, señaló el secretario de Turismo de El Calafate, Oscar Souto. Y adelantó que a principios de diciembre esperan que llegue el turismo nacional con todas las actividades habilitadas; desde la visita al glaciar Perito Moreno hasta cabalgatas, mountain bike, excursiones en 4x4, estancias, la laguna Nímez o los balcones panorámicos.

El Calafate turismo

Precios:

• Aéreo, desde $ 14.608 en Aerolíneas.

• Hab. doble en hostería 3* (Viento Sur) desde $ 4.227 (Almundo); en un 5* (Xelena Hotel & Suites), desde $ 16.566 (Despegar); bed & breakfast The Blue Glacier, $ 2.123 (Booking).

• Paquete 3 noches (TTS Viajes): aéreo con equipaje en cabina, hotel con desayuno y excursión, $ 28.210 por persona (12 cuotas de $ 2.351) para enero y febrero, con flexibilidad.

Salta

“A mitad de la pandemia estuvimos funcionando 90 días con turismo interno aplicando protocolos, lo que nos dio una práctica muy grande en su aplicación, y funcionó muy bien”, dijo el ministro de Turismo de la provincia, Mario Ernesto Peña, desde San Antonio de Los Cobres, ultimando detalles para que el Tren a las Nubes vuelva a rodar el 9 de enero.

(Turismo Salta)

Precios:

• Aéreo, desde $ 11.141 en Aerolíneas, $ 7.569 en Jetsmart.

• Dos noches en hab. doble Superior c/desayuno y estacionamiento en hotel Alejandro I (5*, Salta capital), $ 14.680. Dos noches en hab. doble, wifi, desayuno y estacionamiento en hostal del Suri (Cafayate), $ 4.800.

• Excursión full day Cafayate con degustación de vinos, $ 1.700; Valles Calchaquíes

Mendoza

En noviembre presentó protocolos para la llegada de micros turísticos, y pidió la apertura del turismo nacional e internacional vía aérea y terrestre: viene trabajando con turismo interno desde junio. Hoteles, restaurantes, cabañas y parques ya tienen experiencia en la aplicación de protocolos.

Mendoza Turismo

Precios:

• Aéreo, desde $ 10.584 en Aerolíneas, $ 5.975 en Jetsmart.

• Hab. doble en apart 3* (Soltigua), $ 4.008 (Avantrip). Casa de montaña en Potrerillos, desde $ 4.128 (Booking).

• Paquete (TTS Viajes): 3 noches, aéreo, hotel con desayuno y excursión, $ 19.832 (12 cuotas de $ 1.653) enero y febrero. Reprogramación flexible.

Córdoba

“El daño ambiental fue importante, pero no se dañó la infraestructura ni los atractivos turísticos”, señaló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés. Y agregó que “el desafío es que toda la oferta cordobesa esté abierta, y para eso trabajamos en 20 protocolos”.

Cordoba turismo invierno

Precios:

• Aéreo desde Buenos Aires con equipaje de cabina, $ 7.547 en Aerolíneas, $ 9.939 en Jetsmart.

• Habitación doble en hotel 4* en las sierras, de $ 7.000 a $ 12.000; en Córdoba capital, entre $ 6.000 y $ 9.000. Cabañas para 4, desde $ 6.000, excursiones de día completo $ 3.000 por persona promedio; de medio día, $ 1.800; city tour, $ 1.500.

• Café, $ 90 a $ 110 según la ciudad. Platos desde $ 400 (más bebida y postre). Algunos precios relevados por Clarín: en La Falda, un plato de paella costará $ 650; entraña al pesto c/tomates asados y papas, $ 550; flan casero c/dulce de leche, $ 150. Mina Clavero: plato productos regionales, aprox. $ 600; menú degustación en pasos, $ 1.100; noche de sushi, $ 450. Carlos Paz: milanesa napolitana, $ 465; plato con gaseosa, $ 550. Villa Gral. Belgrano: platos desde $ 350; café, $ 90.

Puerto Iguazú (Misiones)

“Actualmente estamos recibiendo turismo provincial y preparados para el verano. Todos los componentes de la oferta turística cuentan con protocolos. Recibimos el sello Safe Travel como destino; muchos atractivos, alojamientos y establecimientos gastronómicos también lo recibieron y otros están trabajándolos”, comentó Leo Lucas, presidente de Igua-zú Turismo Ente Municipal (ITUREM). Y agregó que en lo que respecta a tarifas, Iguazú es “uno de los destinos más competitivos del país”.

Misiones

Precios:

• Aéreo de Bs. As., desde $ 10.580 en Aerolíneas; $ 10.755 en Jetsmart.

• Hab. doble en hotel 4* c/desayuno; $ 5.000 a $ 7.000; en 3*, desde $ 3.500.

Ingreso al Parque Nacional Iguazú, $ 530 por persona, $ 300 de 6 a 16 años.

• Menú de 3 pasos, desde $ 950.