En 2021, Mariel Cévoli, presidente del cuerpo legislativo municipal de Viedma propuso incorporar carteles en los baños de locales gastronómicos que contengan una palabra clave, a través de la cual las personas que sean víctimas de violencia de género puedan acercarse a la barra y denunciar. Libeerarte, un local de Viedma será el primero en aplicar la medida.

El objetivo es permitir que personas que estén atravesando situaciones de violencia puedan denunciarlas de forma segura a través de una palabra clave, que podría ser el nombre de un trago.

“Cuando una cita no resulta ser lo que deseabas, no hablamos simplemente de que no me gusta la persona con la que me voy a encontrar; tiene que ver con que sus gestos y actitudes muchas veces promueven situaciones de violencia y, quienes acuden a ese encuentro, se ven en una situación desesperante y necesitan ayuda y acompañamiento para poder salvar la situación”, expresó Cévoli.

A finales de 2016, la medida se implementó en distintos locales gastronómicos de Gran Bretaña provocando gran repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales en todo el mundo.

Si sos víctima de violencia de género podes solicitar ayuda llamando al 144, Línea Gratuita Consejo Nacional de Mujeres; 101, Policía Provincial; y 103, Defensa Civil.