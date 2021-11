Una de las influencers que impacta cada vez que se mueve en el feed de Instagram es Yanet García. La mexicana volvió a subir una foto a sus redes sociales que encandiló a los fanáticos con la pileta de fondo y se llevó todos los elogios.

Con una microbikini negra y el fondo de una pileta, mientras pasa unos día de descanso en Yucatán, la ex Chica del Clima mexicana impactó a sus seguidores con una foto de espaldas dejando a todos sin suspiros.

Yanet García encandiló a sus seguidores

No es de extrañar que la influencer explote la caja de corazones con sus posteos en Instagram. Esta vez no fue la excepción, ya que en apenas algunas horas logró superar los 400 mil me gustas y sigue en aumento.

La mexicana encandiló a sus seguidores con una pose de espaldas

Además, los fanáticos quedaron sorprendidos con el posteo de la nacida en Monterrey, México, y llenaron la caja de comentarios con elogios para la modelo como: “Hermosa”, “Que bella” o con emojis de fuegos y corazones.

La celebración de Yanet García

Recientemente, la modelo mexicana cumplió años y lo celebró en su departamento de Manhattan, en Nueva York, para abrazar la llegada de los 31 años. Con unas imágenes desde su casa, la influencer compartió la celebración.

Yanet García celebró su cumpleaños con sus seguidores

Diferentes celebridades, mexicanas y de otros países, saludaron a Yanet y le dejaron sus buenos deseos en este nuevo año que comienza. Galilea Montijo, Sebastián Rulli, Verónica Montes y Diego Dimarco fueron solo algunos de los famosos que no dudaron en dejarle su saludo a la oriunda de Monterrey.