Yanet García volvió a deslumbrar a sus seguidores de Instagram con una microbikini rosa con detalles muilticolor y unos tacos de aguja verde.

El posteo de la ex chica del clima de México superó rápidamente los 300 mil likes y sus fanáticos le expresaron cariño en los comentarios. La mexicana cuenta con casi 14 millones de seguidores en la red social.

“Hermosa”, “Preciosa, bella y escultural mujer”, “Wow”, fueron algunos de los mensajes de sus fans al pie de la publicación. Obviamente no faltaron los emojis de fuegos, bombas, corazones y caritas enamoradas.

La foto que subió Yanet García. (Instagram/@iamyanetgarcia)

Sin embargo, más allá de lucir su figura, la actriz llamó a la reflexión en el epígrafe acerca de a quien elegir como pareja: “Elegí un compañero que sea bueno para vos. No para tus padres. No para tu imagen. No para tu cuenta bancaria. Elegí a alguien que haga que tu vida sea emocionalmente satisfactoria”.

Quien fue el último novio de Yanet García

Yanet García volvió a la soltería a principio de julio después de terminar su relación con Lewis Howes, un exjugador de fútbol americano. Se habían conocido a mediados de 2018 pero recién un año después confirmaron que estaban juntos.

Yanet García y Lewis Howes estuvieron juntos durante dos años. Instagram

“Él siempre me apoyó en todas mis decisiones. Eso es una mentira que se inventó una revista para hacer polémica y vender su revista”, dijo la modelo cuando fue cuestionada por sus seguidores, quienes aseguraban que Howes la dejó por abrirse una cuenta de Onlyfans.