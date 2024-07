Wanda Nara subió la temperatura con un espectacular escote que dejó sin palabras a sus fans

Wanda Nara es una de las personalidades más reconocidas e influyentes del mundo mediático. Pisa fuerte y apuesta todo por sus proyectos. No conoce de límites y siempre está un paso adelante en las tendencias del momento. Sensualidad y glamour van de la mano en cada uno de sus looks.

El animal print con el que Wanda Nara prendió fuego DivasPlay Foto: instagram

La influencer siempre está un paso adelante y se muestra a la vanguardia de las últimas tendencias. En una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus fans con un look que conquistó la mirada de todos.

Mucha piel y top ultra ajustado: se reveló una sensual foto de Wanda Nara para DivasPlay Foto: instagram

En Instagram tiene más de 16 millones de seguidores. Modelo, empresaria y cantante marca tendencia. Es un verdadero icono fashionista y conquista likes a cada paso que da. Su estilo audaz y avasallante va por todo y los likes invaden cada una de sus publicaciones.

Wanda Nara posó sin corpiño y causó furor en Instagram Foto: instagram/wanda_na

Wanda Nara sorprendió a todos con un impactante look. Sensual y audaz causó sensación entre sus fans. La influencer lució su espectacular figura posando con un increíble escote muy profundo. Miró a cámara y deslumbró con su sensualidad.

Wanda Nara va por todo en DivasPlay y desafío al frío con una microbikini infartante Foto: instagram

Para el peinado optó por llevar el pelo suelto con ondas bien marcadas y flequillo. Para el maquillaje delineado negro para los ojos resaltando su mirada. Para los labios eligió un lápiz labial en tono rosado con brillos.

Wanda Nara encendió Instagram con un sensual look total black

La influencer siempre está un paso adelante. Los must jamás se le escapan y combina estilos a la perfección para sorprender con sus propios looks. Avasallante y sensual, sus publicaciones rápidamente obtienen miles de likes. Sabe como llamar la atención de todos y no pasar desapercibida.

Wanda Nara se sumó a DivasPlays como embajadora mundial Foto: instagram/wanda

Wanda Nara subió la temperatura con un espectacular escote que dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

Wanda Nara posó con un espectacular look total black. Mostró mucha piel y paralizó Instagram luciendo un increíble escote mega profundo. Los halagos se hicieron presentes en la publicación y la modelo dio cátedra de sensualidad.