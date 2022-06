Wanda Nara es una de las celebridades argentinas con más fans en su cuenta de Instagram, allí la misma posee, nada más ni nada menos que, 12.6 millones de seguidores.

La clave del éxito con el público argentino de Wanda es el hecho de su gran vínculo con el mismo, con quienes, comparte a diario dando detalles de su vida, sueños y metas, llegando a tener casi 6.4 K de fotos publicadas.

Wanda Nara desde África para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/wanda_nara

Es en este sentido que, la empresaria y modelo se encuentra compartiendo el minuto a minuto de su viaje a África junto a Mauro Icardi, con quien decidió renovar su amor luego del escándalo del Wanda Gate.

Wanda Nara junto a Mauro Icardi en su viaje a África. Foto: @wanda_nara

Cómo es La foto de Wanda Nara desde Zanzíbar y en microbikini amarilla y al natural

En esta oportunidad, Wanda Nara compartió con sus millones de seguidores un posteo que los dejó completamente enamorados.

Allí, se puede ver a la modelo y empresaria desde Zanzíbar una isla en Tanzania, África, luciendo una más que sensual microbikini amarilla al calor de la playa.

La foto de Wanda Nara desde Zanzíbar y en microbikini amarilla y al natural. Foto: Wanda Nara

No fue solo el outfit de Wanda lo que enamoró a sus fans, sino, su look al natural, ya que, la misma, no lleva maquillaje y su peinado es de quien ha disfrutado de sumergirse en el mar.

La fotografía de Wanda Nara frente al espejo y en toalla desde África. Foto: Wanda Nara

En lo referido al posteo, este fue todo un éxito contando con más de 306 K de corazones rojos e innumerable cantidad de comentarios de los fans de Wanda, quienes decían “Belleza al natural”, “Reinaa”, “¡Que hermosa que sos Wan por favor!”, “Preciosaaa”, “Me tenés completamente enamorado”, “Sueño con un día despertarme y ser vos”, “Sos de otra galaxia Wan”.