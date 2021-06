Wanda Nara siempre impacta con sus fotos en Instagram. Es que su lujosa vida entre Italia y Francia, con sus elegantes looks y su hermosa familia no dejan de sorprender a sus casi 8 millones de seguidores.

Wanda Nara (@wanda_icardi) | Instagram

La mediática elige compartir con sus fans sus momentos más lindos, entre ellos, sus viajes. Desde jets privados y los lugares más paradisíacos, vive la vida de ensueño junto a su marido Mauro Icardi y sus cinco hijos.

Wanda viajó con el futbolista a África y ya lo hizo saber. En su última publicación posó con un malla marrón acostada en el borde de una pileta.

Wanda Nara Foto: Instagram @/wanda_icardi

Sin embargo, las aguas dan a un acantilado con la hermosa sabana africana de fondo. Con su cabellera rubia atada en una cola de caballo, lució sus piernas y su bella figura en la lujosa estadía.

“Pic by mi fotógrafo favorito MI9″, escribió de pie de foto, explicando que la foto había sido tomada por Mauro.

Wanda Nara en África Redes Sociales

Problemas con su marca de maquillaje

Wanda lanzó su propia marca de maquillaje “low cost” en Argentina y sus dos preventas fueron agostadas en cuestión de horas. Sin embargo, una mujer denunció la mala calidad de los productos y generó polémica.

Mariana López, una reconocida maquilladora en Instagram, pidió que le devuelvan el dinero y que se lleven los productos. “Este es el mini brillo, porque encima son minis, y es una pena porque no brillan. Todo bien con la gente que comenta que le encantó la marca, pero no sé que se creen. Quizás piensan que Wanda los va a invitar a París”, opinó sobre el iluminador.

Wanda Nara y un viaje romántico con Mauro Icardi a África- Redes Sociales

Haciendo referencia a los labiales reprochó: “Son súper secos. No transfieren, pero no podés moverte. Son muy secos y su tamaño es pequeño a comparación de otros. La sombras no se adhieren y tampoco tienen brillos. Supongo que han hecho un vivo con un buen pigmento para lograr vender”.