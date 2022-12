Wanda Nara posó desde Qatar con una camiseta de Argentina para alentar a la Selección: “Una promesa se cumple”

Wanda Nara tiene una comunidad de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos y muestra su día a día.

Esta vez sorprendió a todos desde Qatar junto a sus hijos que la acompañan por todo el mundo. La modelo lució un buzo de la Selección y alentó a la albiceleste.

Wanda Nara y su viaje a Qatar

En sus “Historias” publicó una selfie que se sacó junto a sus hijos. Están tomando un café de Starbucks y los niños tienen puesta la remera del conjunto argentino. Además llevan un gorrito celeste y blanco y las sonrisas de oreja a oreja.

“Una promesa se cumple”, escribió Wanda en su video. “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender”, agrega.

En su reel se la puede ver junto a sus hijos caminando por el aeropuerto.

“Qué cumpleaños te espera Coki el Domingo en Qatar”, contó a sus fanáticos. Wanda es una super madre y eligió el mejor de los regalos.

Los fanáticos enloquecieron y a los pocos minutos obtuvo miles de “Me Gusta” y cientos de reacciones.

“Son la familia perfecta”, “Te amamos”, “Quiero una mamá como vos”, “Sos muy linda”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

QUÉ POSTEO BORRÓ GUIDO ICARDI SOBRE WANDA NARA

Días atrás, el menor de los Icardi compartió una foto de la modelo, en la que luce sin filtros ni retoques como la mayoría de las imágenes que ella postea en sus redes. Y no solo que eligió una polémica imagen, sino la que acompañó con un mensaje que tuvo doble interpretación.

El menor de los Icardi arremetió nuevamente contra Wanda Nara Foto: @guidoicardi

“Qué asco de ser vivo”, fue el comentario que Guido hizo sobre la foto de quien fue su cuñada por más de 10 años. Y, atento a la interpretación que le dieron los usuarios, decidió aclarar.

“Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, acotó Icardi, dolido por la situación que atraviesa su hermano por la separación. Unas horas después borró la publicación.