Wanda Nara (34) es una de las figuras del mundo del espectáculo más nombradas en el último tiempo. Es que a pesar de que el conflicto por el encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando que hablar, la modelo siempre llama la atención por sus publicaciones en Instagram.

Wanda Nara posó desde la cama e impactó a sus seguidores en Instagram.

Esta vez, publicó una foto que se llevó todas las miradas de sus 10 millones de seguidores. En la imagen, Wanda está posando desde una cama, luciendo un vestido gris con brillantes.

“Sueños lindos”, escribió la esposa de Mauro Icardi. Y agregó: “Hoy grabe todo el día, el frío inexplicable, pero hermosa jornada en París con un equipo increíble”.

Wanda Nara posee 10 millones de seguidores en Instagram.

Rápidamente, la publicación recibió infinitos “Me gusta” hasta que superó los 119 mil y cosechó muchos elogios, como de costumbre.

“Estoy completamente enamorado de vos”, “Te ves perfecta”, “Hermosa”, “Te amo Wanda” y “Siempre diosa”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus fans.

Wanda Nara recibe elogios de sus 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

La China Suárez le envió un mensaje a Icardi y Wanda lo leyó

Pareciera que la novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez no tiene fin. Es que según trascendió, la ex Casi Ángeles le habría mandado un mensaje al futbolista para despedirse.

“Todo esto se fue de las manos, me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos. Todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, habrían sido las palabras textuales de la actriz.

Mauro Icardi le mostró la conversación a Wanda Nara.

Por su parte, Mauro Icardi decidió contestar y luego, le mostró toda la conversación a Wanda.

“Mi idea nunca fue herirte a vos ni herir a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, habría sido la respuesta.