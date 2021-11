Wanda Nara es tendencia desde hace varias semanas después de la supuesta separación con posterior reconciliación con Mauro Icardi. La mediática se habría separado definitivamente después de enterarse que el jugador del PSG se encontró con la China Suárez.

Sin embargo, en las últimas horas, Icardi subió una foto con ella en la reapertura de su cuenta de Instagram y descartó los rumores que indicaban que la modelo se había ido de París con el divorcio.

Wanda Nara posó arriba de un Lamborghini

En ese marco, Nara aprovechó los últimos días para pasar por Milán para continuar con los desafíos laborales que la tienen como protagonista. Allí no perdió la oportunidad para posar con un Lamborghini blanco.

La mediática viajó a Milán en medio de la supuesta pelea con Icardi

“Rápido como un rayo”, escribió la modelo que en apenas unas horas logró alcanzar casi el medio millón de me gustas. Por su lado, los seguidores no perdieron la oportunidad para recordar el escándalo con su marido y la ex actriz de Casi Ángeles.