Wanda Nara encantó con su look en Quién es la Máscara: “Hoy me chapé a un pavo real”

Con su regreso a la televisión argentina, Wanda Nara no para de causar sensación. Esto se debe a que la empresaria no sólo se muestra muy espontánea, sino también con sus mejores looks.

Tal es así que, en la última edición de Quién es la máscara, transmitida ayer por la noche en Telefé, Wanda Nara cautivó con un gran look. Además, por otro lado, se chapó a un pavo real.

Wanda Nara con su look en Quién es la máscara. Foto: Instagram

En cuanto a su outfit Wanda escogió una calza metalizada de color negro, combinada con un remerón gris de Balenciaga y un blazer celeste que terminó por completar sus elecciones. Por otro lado, también tenía un peinado inigualable.

Wanda Nara con su look en Quién es la máscara. Foto: Instagram

A su vez, la empresaria optó por unas botas del mismo tono de su calza y un maquillaje sutil para contrarrestar lo llamativo de su blazer. Esto fue, sin dudas, lo que cautivó a quién está detrás del disfraz del pavo real ya que la llamó para bailar y le dio un beso.

Wanda se chapó al pavo real. Foto: Instagram

Dónde vive Wanda Nara

La realidad es que la influencer tiene casas tanto en Argentina como en Italia y Francia, pero de momento se encuentra radicada en el último debido al trabajo de su marido, Mauro Icardi.