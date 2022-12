Victoria Villarroel nos enseñó como vestir con ropa clásica en verano y lucir como una modelo

Victoria Villarroel sorprende con sus fotografías a casi 2 millones de personas en la red social de la lupita. Allí sube sus mejores outfits, salidas y su vida llena de lujos.

Victoria Villarroel al borde de la censura. Foto: Instagram

La modelo venezolana se convirtió en una gran influencer en el mundo de la moda a través del mundo digital, tanto es así, que sus looks inspiran a miles de mujeres a la hora de combinar sus prendas.

En su último posteo, nos enseñó como vestir como ropa clásica en una tarde de calor y lucir espléndida. Un jean oversize es el must de todos los roperos femeninos, ya que te aporta una gran versatilidad.

Victoria Villarroel posó con un vestido underboob. Foto: Victoria Villarroel

Por eso, la morocha lo lucio junto a un top sin mangas ni tiras de color negro. El detalle es que tiene un corte en el medio del pecho y este le aporta toda la sensualidad que necesitaba. Por supuesto que el pelo recogido y los accesorios forman parte de los pormenores que conforman un gran total look y ella lo sabe.

Sorprendió en la red social de la lupita con su total look Foto: instagram

La modelo se sumó a la plataforma de Playboy

En esta página de internet sube sus mejores fotos, que no necesariamente tienen que ser al desnudo, al contrario de lo que muchos piensan.

Victoria Villarroel Foto: Instagram/victoriavillarroel

En su biografía de Instagram colocó el link donde cualquier persona puede acceder al contenido que publica en esta plataforma. “So happy to see you here. Tip $100 to join my VIP list”, escribió la modelo en el perfil del conejito.