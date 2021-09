Valeria Degenaro publicó una foto retro sin ropa, recordando sus primeras producciones como modelo.

“Cuánta juventuttt”, escribió la modelo al pie del posteo, que generó todo tipo de reacciones en sus más de 266 mil seguidores. En pocas horas, la publicación generó más de 7 mil me gusta.

“22 años después y tu belleza sigue intacta”, “Diosa ayer y diosa hoy”, “Bella”, “Siempre hermosa”, fueron los mimos y halagos que fue recibiendo de sus fans en los comentarios.

// (Instagram/@valedegenarook)

La instantánea pertenece a una producción de la modelo para la Revista Claro en 1999, cuando tenía 19 años. Aquella revista estaba apuntada “para hombres” y se veían distintas fotos y entrevistas a modelos y vedettes.

Una mala experiencia y la defensa de un ex

Valeria Degenaro pasó por El Club de las Divorciadas hace ya algunas semanas y contó detalles acerca de sus relaciones. Se calificó a ella misma como una “novia tóxica” y explicó que llegó a ese punto luego de una dura experiencia, con sus padres divorciados desde la infancia.

“Me crie un poco insegura y, ya siendo más grande, mi primera pareja era un golpeador y yo repetí un modelo que no debía”, relató la modelo, sin dar el nombre.

Ese día, también estaba de visita en el programa Matías Alé, quien no dudó en defender a quien fuera su expareja: “Vale, dicen que los caballeros no tienen memoria, pero dejame decirte que conmigo no fuiste nada tóxica. Conmigo siempre fuiste un amor, cero tóxica”.

“Sos una persona que se merece tener a alguien bien al lado tuyo”, le deseó el humorista. Estuvieron juntos un año y medio entre 2008 y 2009.