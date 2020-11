Un episodio insólito se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales. En Barcelona, España, un hombre fue a buscar a su hija al jardín, sin embargo después de llegar a su casa se dio cuenta de que se había llevado a la niña equivocada y volvió a la institución a devolverla.

“Me llevé a esa niña que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas”, dijo el hombre a los medios después de que la equivocación se hizo famosa. Según relató, no veía a la niña hace dos años por problemas con su pareja, por lo que cuando llegó al colegio preguntó por su niña, Amelia, de cuatro años. Sin embargo, la niña que se llevó a su casa no era su hija, era otra nena con el mismo nombre.

“Se llamaba igual, también tenía cuatro años. La noté un poco cambiada pero con el ropaje y el cubrebocas no me di cuenta. Es que los críos cambian mucho, pensé”, dijo el hombre, llamado Juan Manuel.

Al llegar al jardín los padres de la niña y no encontrarla, comenzaron una búsqueda e hicieron la denuncia a la Policía. Cuando Juan Manuel se dio cuenta de la equivocación volvió a la escuela. Allí la policía lo detuvo y lo mantuvo bajo observación, hasta que comprobaron que todo se trataba de un mal entendido y lo dejaron libre.