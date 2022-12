Tras la derrota de Croacia ante Argentina, Suzi Cortez envió un picante mensaje a Ivana Knoll que sorprendió a los usuarios de las redes

Desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, Ivana Knoll no ha pasado desapercibida, y esto no solo tuvo que ver con su belleza o por los arriesgados looks que ha decidido llevar a los Estadios -los cuales infringían los códigos de vestimenta establecidos por el país-, sino también por la forma en que se burló de aquellos equipos que Croacia logró superar para avanzar a una nueva etapa del evento deportivo.

El osado look de Ivana Knoll en Qatar. Foto: Instagram

Ocurrió cuando el equipo croata dejó fuera a Japón por penales: en esa ocasión compartió una fotografía en Instagram comiendo sushi y escribió: “Estamos preparados” desde la descripción de posteo; y lo mismo ocurrió cuando Croacia dejó fuera a Brasil nuevamente por penales, entonces subió un video a la misma red social bailando un baile particular con un mensaje aún más picante y directo: “¡¡Haz tu danza de la paloma en tu camino de vuelta a casa!!”.

Ivana Knoll se burló de Japón por su salida del Mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram

Aquel “baile de la paloma” fue un movimiento que hicieron viral los hinchas de la verde y amarillo mientras su país competía por la Copa del Mundo, pero al haber sido utilizado como objeto de burla, no solo lo hallaron fuera del lugar los hinchas de otros equipos, sino también los mismos brasileños, entre los cuales se encontraba Suzi Cortez, la modelo más seguida dentro de la plataforma de contenido sin censura para adultos “OnlyFans”.

Cómo respondió Suzi Cortés al video de Ivana Knoll

La modelo brasileña no solo sigue de cerca los acontecimientos que ocurren en su país dentro del ámbito futbolístico, sino también lo que ocurre con la albiceleste, ya que se ha consagrado fan del líder del equipo: Lionel Messi, incluso, se ha llegado a tatuar su rostro en el abdomen.

Suzy Cortez, la modelo brasileña que tiene tatuado el rostro de Messi. Foto: Instagram.

Es por eso que no encontró mejor oportunidad para celebrar que la victoria de Argentina sobre Croacia con tres goles a favor, porque no solo se alegró por el avance de la Selección Nacional, sino que al mismo tiempo pudo responder a la modelo croata de la misma forma en que ella actuó cuando Brasil quedó fuera del Mundial.

Y para ello vistió la celeste y blanca, y utilizó un pañuelo de estampado cuadrillé que se asemejaba a la vestimenta croata para entonar algunas frases colmadas de burla mientras bailaba. Y aquella filmación la compartió en su cuenta de Twitter junto con el escrito: “¿Dónde está la piraña Ivana que se burlaba de los brasileños? ¡Ve a bailar en Croacia!”.