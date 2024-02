Top y transparencias: el look veraniego de Karina Jelinek con el que enloqueció Instagram

Karina Jelinek es una de las celebridades más reconocidas de la Argentina. Su belleza, carisma, icónicas frases como “lo dejo a tu criterio” y peleas mediáticas con otras figuras, la llevaron a ser conocida a lo largo y ancho del país.

Ahora la modelo traslada toda esa fama a las redes sociales, donde cada vez que tiene la oportunidad aprovecha para compartir con sus fanáticos algunas de sus mejores fotos.

Karina Jelinek enamora con sus posteos en las redes

En esta oportunidad, la morocha cautivó a sus fans con un look bien veraniego que dio que hablar. En la foto que compartió en sus historias se la puede ver con un top con tiras y una pollera a juego en color hueso con ligeros brillos.

Karina Jelinek enamoró con su look veraniego Foto: Instagram

Acompañó el look con un sombrero XL como el toque final y accesorios en dorado. Además, se destacó el kimono que llevó encima animal print con transparencias, un estampado clásico que vuelve con todo en esta temporada.

Karina Jelinek y su deseo de ser madre

Recientemente, Karina brindó una entrevista en la que le consultaron sobre si tenía deseos de ser madre. Fue entonces que la modelo reveló con sinceridad: “Sí. En su momento, lo mencioné en una portada de revista, pero hasta que no resuelva ciertos asuntos personales, no puedo avanzar en ese deseo. Opto por no proporcionar detalles, ya que es un tema muy delicado. Prefiero esperar y ver, pero sigue siendo un sueño pendiente”, afirmó Jelinek.

Visiblemente conmovida, la modelo no descartó la posibilidad de la adopción al señalar: “Podría considerar la opción de adoptar. Hay numerosos niños que carecen de un hogar y yo podría brindarles un cuidado excepcional”.

Karina Jelinek enamora con sus looks en las redes sociales Foto: foto: intagram

En la actualidad, Karina Jelinek está en pareja con la modelo Florencia Parise. Si bien han optado por mantener su relación por fuera de las cámaras, aunque en alguna que otra oportunidad se las ha podido ver juntas a través de Instagram.