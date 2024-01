Karina Jelinek habló hasta las lágrimas de su deseo de ser mamá y qué se lo impide

Karina Jelinek es una de las personalidades más carismáticas del mundo del espectáculo argentino, es por ello que, resulta extraño verla atravesar un momento de angustia. Ello sucedió durante una nota con A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

La modelo habló hasta las lágrimas de su deseo de ser mamá y qué lo impide, luego de que Cora Debarbieri, una de las panelistas, le consultó en vivo: “¿Te gustaría ser madre? ¿Estás considerando algún tratamiento o proceso para iniciar la maternidad?”.

Karina Jelinek habló sobre su deseo de ser madre. Foto: Gentileza A la tarde

Karina, quien se encuentra disfrutando de unos días en Mar del Plata, reveló con sinceridad: “Sí. En su momento, lo mencioné en una portada de revista, pero hasta que no resuelva ciertos asuntos personales, no puedo avanzar en ese deseo. Opto por no proporcionar detalles, ya que es un tema muy delicado. Prefiero esperar y ver, pero sigue siendo un sueño pendiente”, afirmó Jelinek.

Visiblemente conmovida, la modelo no descartó la posibilidad de la adopción al señalar: “Podría considerar la opción de adoptar. Hay numerosos niños que carecen de un hogar y yo podría brindarles un cuidado excepcional”.

Karina Jelinek anhela ser madre. Foto: Karina Jelinek

La entrevista culminó con Jelinek cerrando su mensaje con la voz quebrada, reflejando la profundidad de sus sentimientos respecto a la maternidad y la comprensión de la importancia de brindar amor y atención a aquellos que más lo necesitan.

¿Quién es la pareja de Karina Jelinek?

Karina Jelinek está en pareja con la modelo Florencia Parise. Han optado por mantener su relación por fuera de las cámaras, aunque en alguna que otra oportunidad se las ha podido ver juntas a través de Instagram.

Fue durante un programa del Bailando por un sueño 2023 que se pudo ver a Parise acompañando a su pareja, quien en otra oportunidad declaró: “Ahora no me gusta mostrar mi vida íntima, personal. Estoy con un perfil muy bajo y muy tranquila”.