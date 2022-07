Maitland Ward vuelve a ser noticia tras anunciar un nuevo e inesperado proyecto. Esta vez no se trata de una nueva película o el ingreso a una plataforma de contenido exclusivo.

La reconocida ex actriz de Disney decidió publicar un libro con el que busca “revelar los altibajos de su fascinante carrera, incluidas historias personales de su tiempo en uno de los programas más queridos de la década de 1990″.

Se trata de un libro de memorias de Maitland, donde busca recorrer su camino por Hollywood, además de hacer foco en su estrellato en el cine para adultos.

El libro que Maitland Ward va a lanzar. Foto: Instagram

“Una mirada empoderadora, sexualmente positiva, detrás de escena tanto de Hollywood como de la industria del cine para adultos en estas memorias de celebridades como ninguna otra. Perfecto para los fanáticos del activismo del placer y cómo hacer el amor como una estrella xxx”, expresa el anuncio.

Mailand Ward poso sin ropa y encandiló a sus fans. Foto: Instagram

Cómo comenzó la carrera de Matiland Ward

Maitland Ward comenzó a actuar cuando era adolescente cuando fue elegida para “The Bold and the Beautiful”, pero no fue hasta que se unió a las últimas temporadas de la comedia “Boy Meets World” que saltó a la fama.

Según la misma actriz ha expresado, pronto se encontró encasillada como la buena chica de al lado y repetidamente se le negaron papeles más oscuros e intrigantes. Entonces, fue ahí cuando hizo un cambio de carrera, uno que requería que se alejara del universo de Disney, y lograr su lugar como una de las actrices más respetadas y reconocidas en la industria del cine para adultos.