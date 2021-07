Soledad Fandiño cautivó a sus seguidores en Instagram con un elegante vestido rojo de con aberturas.

La actriz compartió el look que llevó a “La noche de Mirta”, donde fue invitada el último fin de semana junto a Sergio Goycochea, Martín Tetaz y Mauricio Dayub.

El vestido rojo de Soledad Fandiño. (Instagram/@soledadfandino)

La publicación ya superó los 55 mil me gusta y recibió elogios de su fanáticos por el jugado look para salir en la mesa más famosa de la televisión.

“Bella”, “Bomba”, “Divina”, “Hermosa”, fueron algunos de los mimos que le dejaron parte de su millón de seguidores.

El look de Soledad Fandiño para la mesa de Mirtha. (Instagram/@soledadfandino)

Juanita Viale la felicitó por su look

Soledad Fandiño estuvo en “La Noche de Mirta”, hoy conducido por su nieta Juana Viale, y deslumbró a la propia anfitriona. “Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad”, comentó la conductora.

“Por favor, la tuya, Juana”, agradeció la ex pareja de Residente. “No es para desmerecer a los hombres pero quiero que muestres tu vestuario”, le pidió la nieta de “La Chiqui”

“Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, confesó Soledad mientras posaba frente a cámara y de fondo sonaba la canción “Lady in Red” de Chris De Burgh.