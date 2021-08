Cada vez falta menos para la primavera y los días empiezan a mejorar considerablemente. Sol, días más cálidos y el aumento de la temperatura son la mejor excusa para mejorar el humor y dejar atrás el frío invierno. Soledad Fandiño así lo entendió y bailó junto a la pileta y deslumbró a sus seguidores.

La actriz compartió con sus fanáticos imágenes al borde de una pileta, luciendo un conjunto deportivo ajustado y bailando al ritmo de Tini con “Mienteme”.

“Viernes arriba! 🎉 Para mi ya es veranoooooo 😝”, escribió la también conductora en su cuenta de Instagram y deleitó a todos sus seguidores con unos pasos mágicos.

Claro que los “Me gusta” y los comentarios no tardaron en llegar. Uno de los destacados fue el del usuario Seba Cruz, aparentemente un amigo de la modelo. “Cuando veo estos videos pienso muy seriamente si me hago HETERO”, bromeó el joven. Y remató: “Hasta que me doy cuenta que me encantaría verme con ese top y esa calza bebé”.

Además, cientos de usuarios resaltaron la belleza de Soledad y también mostraron su entusiasmo de que llegue pronto la temporada estival.

Soledad Fandiño blanqueó que está en pareja

Luego de la separación en 2018 de René, ex líder de Calle 13 y padre de su hijo, la modelo confirmó que nuevamente se encuentra en pareja.

Se trata de Lucas Langelotti, un joyero muy reconocido en el medio al que los famosos acuden a pedir sus joyas, sobre todo para las galas de los premios Martín Fierro, la tapa de la revista Gente para “Los personajes del año” y en importantes campañas publicitarias.

“Hay una cosa ahora de que si no lo subís a tus redes sociales lo estás ocultando. Salieron ahora estas fotos, pero hay una foto nuestra de hace meses de microteatro con 20 fotógrafos adelante”, dijo Fandiño en su momento para confirmar el romance.