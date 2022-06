Sol Pérez es una de las conductoras argentinas más atractivas. Se hizo conocida con su rol como presentadora del clima en un programa de TyC Sports. Desde allí ha sabido conquistar a cada uno de los espectadores.

Sol Pérez Foto: Instagram/lasobrideperez

En las redes sociales fue ganando cada vez más influencia, llegando a obtener una comunidad de 6,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí la modelo comparte sus outfits más cancheros y también momentos de su intimidad.

Sol Pérez Foto: Sol Pérez

En esta ocasión publicó una fotografía donde se la ve luciendo un top blanco estilo cut out y un conjunto sastre super canchero. Su cabello lo dejó suelto y utilizó un accesorio en su cuello marrón y negro.

Sol Pérez Foto: Sol Pérez

Cuál fue el reclamo que le hizo Sol Pérez a su novio

Sol Pérez se encuentra saliendo desde el 2019 con el empresario Guido Mazzoni. Se conocieron cuando este invitó a la joven a probar su famosa cadena de gimnasios. Así nació el amor.

El look arriesgado de Sol Pérez. Foto: Instagram/lasobrideperez

La pareja esta preparando su casamiento para el año que viene, pero Sol reveló en el programa LAM algo que sorprendió a muchos: “Nosotros nos vamos a casar pero todavía estoy esperando la propuesta de casamiento. Ya tenemos fecha pero yo quiero el anillo”.

Sol Pérez Foto: Instagram/lasobrideperez

Además le reclamo en vivo a su futuro marido: ”Yo quiero que se arrodille y me pida que me case con él. Tengo unas ganas de llamarlo a Guido para contarle lo que está pasando, pero no da. Después se va a enojar conmigo”