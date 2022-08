Sol Pérez impactó con su rutina de ejercicio en Instagram y adelantó: “¿Están listos para lo que se viene?”

Sol Pérez es una de las famosas más queridas en la Argentina; tras su salto a la fama como “la chica del clima” en el programa “Sportia” por TyC, la conductora de televisión ha conquistado millones de admiradores que siguen su día a día.

Es en este sentido que, Sol posee una cuenta de Instagram con más de 6.4 millones de seguidores, siguiendo ella a tan solo un poco más de 700 personas y configurándose como toda una influencer en una de las redes sociales más importantes del mundo.

Sol Pérez volvió de sus vacaciones y lució al aire un vestido al cuerpo y un bronceado espectacular. Foto: Sol Pérez

Allí la conductora de televisión lleva compartidas más de 2.3 K de publicaciones, destacándose sus looks al último grito de la moda, llevándose cada una de ellas un promedio de 100 K de corazones rojos.

Sol Pérez volvió de sus vacaciones y lució al aire un vestido al cuerpo y un bronceado espectacular. Foto: Sol Pérez

En esta oportunidad, Sol impactó a sus millones de seguidores con su rutina de ejercicio a pura fuerza y dinámica, llevándose más de 32.2 K de “me gustas” y cientos de comentarios.

“¿Están listos para lo que se viene?” comentaba en la publicación Sol, quien se encuentra colaborando en una campaña deportiva junto a la marca Under Armour.

¿Cómo es la rutina de ejercicio de Sol Pérez?

A través de su cuenta de Instagram, Sol Pérez reveló cómo es su rutina de ejercicio. Con un entrenamiento casi a diario, la conductora de televisión busca ganar masa muscular centrándose en abdomen, glúteos y piernas.

Sol Pérez durante su rutina de ejercicio. Foto: Instagram

“Mi entrenamiento es para ganar masa muscular porque es lo que a mí me gusta. Mi rutina es toda de abdominales, glúteos y piernas. Lo que más me gusta hacer es sentadillas.” relataba Sol, quien confesó “Me levanto todos los días a entrenar aunque no tenga ganas, me fijo en la comida y no creo en las cosas milagrosas. Sí creo que con esfuerzo todo se puede lograr”.