Sofía Sala tiene 16 años y mide 1,71 y se lanzó como modelo con las fotos de la nueva colección cápsula de Ricky Sarkany.

Es hija de Maru Botana y sostiene que: “Cuando me veo súper seria en las fotos… ¡me da mucha risa!”.

Ella comenzó de casualidad, como un hobbie, ahora está dando sus primeros pasos en el mundo profesional. Y su madre la apoya: “Confío en ella porque siempre estuvo muy bien plantada”

Sofía contó cómo vivió la experiencia luego de finalizada la sesión: “Me ponés una cámara y ¡no soy yo!, poso re seria. Parezco más grande. Después, cuando me veo, me tiento de risa”.

Cuando le dijo a Botana: “Mamá, quiero ser modelo”, Maru le contestó “me parecía que tenías ganas de ser modelo” y le dio todo su apoyo.

“Pero le sugerí que pruebe con una producción de fotos en serio, para ver si realmente le gusta. Es como aquel que dice: ‘me gusta la cocina’, pero para confirmarlo tiene que pasar un buen rato entre el calor de los hornos y yendo de acá para allá”.

“Cuando era chica y venían a sacarnos fotos yo me quedaba un rato más charlando con los fotógrafos. Me re divertía todo eso. Después hubo un tiempo, en la pubertad, cuando me sentí más insegura”, sostiene.

Sofía Sala y su carrera

Y agrega: “Ahora me digo: ‘Sí, Sofía, tenés que ser modelo’”, apunta con naturalidad. “Me ponés una cámara y ¡no soy yo!: poso re seria. Parezco más grande. Después, cuando me veo, me tiento de risa”.

Pero es consciente de que “la de las fotos no es esta chiquita con la que estás hablando. Soy una principiante” y confiesa que por ahora no busca una agencia sino que seguirá apoyándose en su mamá.

Y su madre, orgullosa, sostiene: “Confío en ella porque es madura, positiva y responsable. Mis hijos son chicos que cuentan. Eso es muy importante”.