Sofía “Jujuy” Jiménez suele generar repercusión en las redes sociales cada vez que realiza una publicación y esta oportunidad no fue la excepción. Es que sus fanáticos reaccionan con likes ante las publicaciones de la exconductora de “Informados”.

En esta ocasión, compartió un sensual video en el que se la ve de espaldas y luciendo un jean ajustado. “El calce de este jean dio miooo”, escribió en una storie de Instagram, donde tiene 1,6 millones de seguidores.

Por otra parte, es preciso recordar que hace poco se tomó vacaciones en Estados Unidos y regaló imágenes bajo el sol, disfrutando del mar y la navegación.

En esas postales, se ve a la modelo luciendo una microbikini rosa, sobre la cual lleva un short desflecado en jean clarito. Completa el vestuario con un sombrero de ala ancha y sostiene: “Estoy en problemas, me quiero llevar todo”.

Además, “Jujuy” se refirió días atrás en una entrevista a los femicidios que están asolando el país, recordando públicamente que su abuela, Inés Sendín, fue víctima de femicidio en manos de su abuelo.

“Es una parte triste de mi vida. Lo conté en tele porque salió naturalmente, pero después me sentí re mal. Llamé a mi mamá y a mis primas para decírselo y me dijeron que me quedara tranquila, que estaba bien que se hable de eso, que la confesión no tenía que darme vergüenza”, sostuvo la joven a través de una entrevista con diario “Clarín”.