Silvina Escudero posó de espaldas y en bombacha en la previa de su boda: “Me caso pero no me olvido de ustedes”

Se acabó la vida de soltera para Silvina Escudero. La bailarina finalmente dará el sí este jueves con su novio Federico, de bajo perfil y fuera de la esfera mediática, tras cinco años de relación.

Silvina se encargó durante estas semanas de compartir todo con sus fanáticos, desde la noticia sobre su compromiso, su despedida de soltera y hasta nos nervios en la noche previa al civil. Sin embargo, no dejó abandonados a sus seguidores en cuanto a contenido se trata.

“Me caso pero no me olvido de ustedes”, escribió en el epígrafe de su último posteo en el que se la puede ver posando en bombacha y con una camisa de jean desabrochada de espaldas a la cámara.

Silvina Escudero posó en bombacha en la previa de su boda Foto: Instagram

Silvina Escudero y su permitido en la despedida de soltera

Después de mucho tiempo, Silvina Escudero volvió a probar el alcohol durante su despedida de soltera. Apenas ingresó a la embarcación fue recibida con una botella de cerveza y sus amigas la animaron a decir unas palabras.

Con mucha emoción y agradecida, la también actriz se expresó en el inicio de la fiesta, pero a través de un post reveló que es abstemia. “Ni bien entré me clavaron birra en mano y me hicieron hablar. Vale aclarar que soy abstemia (o lo era hasta anoche)”, contó.

Silvina Escudero

Luego en otra story, detalló: “Esta soy yo hoy, que me acosté a las 8 de la mañana. Tomé alcohol, soy abstemia, nunca había tomado alochol, y me desperté a las 12 así”. En el video se la escuche un poco afónica y agotada por la noche anterior. Después, especificó que hace 12 años más o menos que no tomaba bebidas alcohólica.