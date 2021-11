Silvina Escudero se define como una “amante de los animales” y los considera sus “hijos”. Como cualquier madre, la actriz sube fotos con sus perros y gatos para mostrarse feliz en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la bailarina aprovechó el viernes para recordar una foto en la playa junto a su perro “Titán” con una particular foto en la costa con el mar de fondo. La modelo se mostró con una malla enteriza amarilla que deslumbró a sus seguidores.

Silvina Escudero junto a su perro en las playas

La mediática se mostró arrodillada sobre la arena con la mano extendida y detrás su perro “Titán” mirando hacia un costado. La imagen quedó como si Escudero estuviese sosteniendo a su perro.

El posteo de Instagram generó un particular ida y vuelta con los seguidores que no solo resaltaron a la modelo sino también a uno de los “hijos” de la mediática. En apenas unas horas, la bailarina acumuló más de 11 mil me gustas.